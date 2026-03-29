الرياضة النسائية في الإمارات..حضور دولي لافت وإنجازات متواصلة

أبوظبي في 29 مارس/ وام / تواصل المرأة الإماراتية ترسيخ حضورها المتميز في مختلف المجالات الرياضية، من خلال إنجازات نوعية على منصات التتويج، وتولي مناصب إدارية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، ما يعكس تطور الرياضة النسائية في الدولة، ويؤكد مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً في تمكين المرأة.

وتقدم دولة الإمارات نموذجاً عالمياً ملهماً في دعم المرأة، وتوفير البيئة المناسبة لإبداعها الرياضي، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031.

وتضطلع أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، منذ تأسيسها عام 2010، بدور بارز في دعم الرياضة النسائية، وتشجيع المرأة على ممارسة الرياضة، وتطوير مهاراتها، من خلال تنظيم البطولات، وبناء قاعدة واسعة من اللاعبات الموهوبات، بما يعزز حضور المرأة الإماراتية في المنافسات الدولية.

من جهته، يواصل اتحاد الإمارات لرياضة المرأة تنفيذ رؤيته الإستراتيجية في تطوير الرياضة النسائية، ومواكبة التطورات العالمية، بما يسهم في إبراز دور المرأة وتعزيز مكانتها في مختلف الألعاب.

وبدورها، تواصل مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، دورها الرائد في دعم وتمكين المرأة الإماراتية، وتعزيز حضورها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وحققت المرأة الإماراتية خلال العقد الماضي إنجازات بارزة، من بينها اختيار سحر العوبد في عام 2019 رئيسة لاتحاد ألعاب القوى، لتصبح أول إماراتية تتولى رئاسة اتحاد رياضي، إلى جانب فوز البطلة ريم عبدالكريم الهاشمي بالميدالية الذهبية في النسخة الحادية عشرة من بطولة العالم لمحترفي الجوجيتسو في أبوظبي.

وشهد عام 2019 تأهل البطلة نورة الكتبي إلى دورة الألعاب البارالمبية “طوكيو 2020” في ألعاب القوى، في منافسات رمي الصولجان ودفع الجلة، إلى جانب تأهل عائشة المهيري كأول لاعبة إماراتية في رماية أصحاب الهمم تحجز مقعدها في الألعاب البارالمبية.

وشملت الإنجازات أيضاً فوز لطيفة الحوسني بالميدالية الذهبية في منافسات سلاح الفلوريه بالكويت، وتحقيق فاطمة خصيف الميدالية الذهبية في بطولة آسيا بماليزيا، إلى جانب فوز السائقة الإماراتية آمنة القبيسي بسباق فورمولا 4 الإمارات على حلبة مرسى ياس في أبوظبي.

وفي دورة الألعاب الآسيوية “هانجتشو 2023”، حققت أسماء الحوسني أول ميدالية ذهبية للإمارات في الألعاب القتالية النسائية، فيما حصدت مريم الزيودي المركز الرابع في منافسات دفع الجلة للسيدات ضمن دورة الألعاب البارالمبية “باريس 2024”.

وواصلت المرأة الإماراتية خلال عامي 2024 و2025، إنجازاتها، حيث منحت مؤسسة قفز الحواجز البريطانية سمو الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان جائزة تقديرية لدورها في دعم وتطوير رياضة قفز الحواجز في المملكة المتحدة.

وشهدت دورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024” مشاركة أربع لاعبات ضمن بعثة الدولة، هن بشيرات خرودي في الجودو، وصفية الصايغ في سباق الطريق للدراجات، ومها عبدالله الشحي في السباحة، ومريم محمد الفارسي في سباق 100 متر عدو.

وأحرزت مريم كريم جائزة أفضل لاعبة آسيوية تحت 18 سنة في ألعاب القوى، فيما توجت روضة السركال بلقب بطلة العرب 2024 في الشطرنج، ونالت لقب أستاذة دولية كبيرة، كما فازت وافية درويش المعمري بلقب بطولة العالم لفرق الشطرنج السريع في كازاخستان.

وعلى صعيد المناصب الدولية، تولت عدد من الكفاءات الإماراتية مواقع قيادية بارزة، من بينها فوز نورة الجسمي بمنصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للريشة الطائرة، والدكتورة هدى المطروشي بمنصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للخماسي الحديث، وأمل حسن بوشلاخ بمنصب أمين صندوق الاتحاد الآسيوي للجودو ونائب رئيس اتحاد غرب آسيا لكرة القدم النسائية.

كما تتولى الدكتورة مليحة المازمي منصب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي بالاتحاد العربي للشطرنج، فيما تشغل فرح سالم منصب نائب رئيس الاتحاد العربي للكيك بوكسينج.

وأكدت سعادة هنادي خليفة الكابوري رئيسة اتحاد الإمارات للقوس والسهم أن الإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية في المجال الرياضي تمثل ثمرة لنجاح برامج التمكين، والدعم المتواصل من القيادة الرشيدة، بما يعزز حضورها في مختلف المحافل الدولية.

من جانبها، أكدت جميلة عبدالله علي عضوة مجلس إدارة اتحاد الإمارات لألعاب القوى أن المرأة الإماراتية تمتلك القدرة على تحقيق الإنجازات العالمية، بفضل برامج التمكين والرعاية المتواصلة.

بدورها، وصفت لاعبة منتخب الإمارات للدراجات لأصحاب الهمم سلامة الخاطري النجاح المتواصل للمرأة الإماراتية بأنه ثمرة جهود مستمرة، ودعم كبير من القيادة الرشيدة، مؤكدة أن مسيرة الإنجازات مستمرة عبر الأجيال.