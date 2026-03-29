الأذربيجاني "أساف" والروسي "موغاميد" بطلا النسخة الدولية من "محاربي الإمارات"

أبوظبي في 29 مارس/ وام / حافظ الأذربيجاني أساف شاربوف على لقبه في النسخة الدولية الـ 69 من بطولة "محاربي الإمارات" للفنون القتالية المختلطة، بعد فوزه أمس على البرازيلي أدريانو راموس في "وزن الديك" بالإخضاع، وذلك خلال نزالات البطولة التي أقيمت في صالة الخبيصي بمركز العين للمؤتمرات "أدنيك".

كما أحرز الروسي موغاميد توكالوف لقب النسخة في "وزن خفيف الثقيل" بعد تغلبه على البرازيلي كايو ماتشادو بالضربة القاضية.

وتمكن البطل أساف من المحافظة على اللقب الذي فاز به في النسخة 64 من البطولة.

توج الأبطال سعادة عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو النائب الاول لرئيس الاتحاد الدولي، بحضور سعادة محمد بن دلموج الظاهري، عضو اتحاد الإمارات للجوجيتسو، رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة، وفؤاد درويش، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، رئيس اللجنة المنظمة.

وشهدت الأمسية 10 نزالات قوية، من أبرزها فوز البرازيلي الصاعد أليكس دا سيلفا على الروسي أربي ميجدوف بالإخضاع في وزن 67 كجم، وفي نزال السيدات تمكنت الأذربيجانية فريدة أبدوييف من التغلب على البرازيلية فيرناندا سيلفا بقرار الحكام بالإجماع في وزن القشة.

من جانبه أعرب البطل الأذربيجاني أساف عن سعادته بالحفاظ على لقب النسخة الدولية، مؤكداً أن هذا التتويج لم يكن سهلاً أمام خصم قوي، متوجها بالشكر للقائمين على البطولة، لافتا إلى أن هذه المنصة العالمية غيرت حياته تماماً، ومنحته فرصة كبيرة لمزيد من التألق والنجاح".

وأكد فؤاد درويش أن النسخة الدولية 69 من "محاربي الإمارات" جاءت على مستوى التطلعات، من حيث قوة النزالات والحضور الجماهيري الكبير الذي تفاعل مع الحدث منذ البداية وحتى اللحظة الأخيرة.