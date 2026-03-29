اتحاد الفروسية: كأس دبي العالمي حقق نجاحا كبيرا في أمسية استثنائية

دبي في 29 مارس/ وام / أكد اتحاد الإمارات للفروسية والسباق أن النسخة الـ30 لكأس دبي العالمي حققت أمس نجاحاً كبيراً يضاف إلى سلسلة النجاحات العالمية، بالتنظيم الاحترافي، والحضور المميز لنخبة الملاك والمدربين والفرسان من كافة أنحاء العالم، والمستويات والنتائج الإماراتية الإيجابية.

وقال سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس الاتحاد، إن نجاح الفعاليات يجسد المكانة المرموقة لكأس دبي العالمي، باعتباره منصة عالمية تجمع ثقافات العالم في أجواء التنافس الرياضي، بما يعزز استدامة الريادة الإماراتية منذ الانطلاقة الأولى عام 1996، وقيادة العالم في هذه الرياضة.

وأوضح أن الإمارات قدمت للعالم مساء أمس حدثا كبيرا في مضامينه يتجاوز مجرد المنافسة، ويمثل القيمة الكبرى في عالم السباقات، حيث أصبحت مركزاً عالمياً لسباقات الخيل برؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

وتوجه بالتهنئة إلى جودلفين بمناسبة الفوز بلقب شوط "دبي تيرف" في الشوط السابع، ولسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على فوز الفرس "فيري جلين" بلقب كأس دبي الذهبي في الشوط الثالث، ولجميع الملاك من أبناء دولة الإمارات على النتائج المبهرة والفوز بالمراكز الأولى في عدد من الأشواط، مشيداً بإنجاز المدرب أحمد بن حرمش وتحقيق ثنائية في الشوطين الخامس والسادس.

كما أثنى على التنافسية العالية للجواد الإماراتي "ميدان"، لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، في الشوط الرئيسي وحصوله على المركز الثالث بعد أداء قوي مع نخبة الخيول العالمية، وقال إن هذه النتائج تمثل دافعاً وحافزاً كبيرا لمزيد من الانتصارات في السباقات العالمية.

وأوضح الريسي أن فريق العمل في هيئة الإمارات لسباق الخيل اضطلع بجهد كبير من خلال إشرافه على السباق، بكوادره البشرية المؤهلة، وفق أعلى المؤشرات التنظيمية والفنية، كما أشاد بجميع فرق العمل في نادي دبي لسباق الخيل، وبقية الأطقم العاملة بمختلف القطاعات في تنظيم السباق.