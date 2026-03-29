"العاصفة" و"الشيحانية" تتألقان بناموس أشواط العمالقة في ختامي المرموم

دبي في 29 مارس/ وام/ دخلت منافسات مهرجان ختامي المرموم 2026، اليوم، مرحلة جديدة مع انطلاقة سباقات الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ على ميدان الـ8 كيلومترات، في أول ظهور لسباقات المسافات الطويلة، حيث شهدت الفترة المسائية إقامة 12 شوطًا تصدرتها الأشواط الرئيسية لسن الحول والزمول، في يوم حمل عنوان أشواط العمالقة.

وذهب ناموس الشوط الأول للحول إلى "ودّ" لهجن الشيحانية بقيادة المضمر سالم فاران المري، بعدما قطعت مسافة الشوط في زمن بلغ 12:17:1 دقيقة، وهو التوقيت الأفضل في الأشواط المسائية.

وعزز الشعار ذاته حضوره في شوط الزمول، حيث فاز "البصير" بقيادة المضمر نفسه بناموس الشوط الثاني مسجلًا 12:32:6 دقيقة.

وفي الشوط الثالث للحول، أعلنت هجن العاصفة حضورها في أشواط الكبار، بعدما قادت "الشاهينية" شعار العاصفة إلى ناموس الشوط بتوقيت بلغ 12:19:8 دقيقة، وذلك بقيادة المضمر غياث الهلالي.

وعاد شعار الشيحانية ليحسم الشوط الرابع للحول عن طريق "أساطير" بقيادة محمد خالد عبدالله العطية، والتي سجلت 12:27:0 دقيقة.

وشهدت الفترة الصباحية اليوم بميدان المرموم إقامة 14 شوطًا لسن الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ لمسافة 8 كيلومترات، وذلك في أول أيام سباقات الكبار.

وكانت هجن العاصفة حاضرة في الأشواط الرئيسية، حيث تألقت "الشاهينية" بناموس الشوط الأول للحول تحت قيادة غياث الهلالي بعدما قطعت المسافة في 12:17:6 دقيقة.

وكان ناموس الشوط الثاني للزمول من نصيب "الرياحي" لهجن الشيحانية بقيادة فاران محمد حمد قريع المري، مسجلًا 12:54:7 دقيقة.

وعادت هجن الشيحانية لتحسم الشوط الثالث للحول عن طريق "مهره" بقيادة جابر سالم فاران المري بتوقيت بلغ 12:14:5 دقيقة.

وأكدت "الشاهينية" حضور هجن العاصفة من جديد بحصدها ناموس الشوط الرابع للحول بقيادة غياث الهلالي، مسجلة 12:20:5 دقيقة.

وسجلت "الهابة" التوقيت الأفضل في جميع تحديات الفترة الصباحية لسن الحول والزمول بشعار هجن الشيحانية وتحت عناية المضمر فاران محمد حمد قريع المري، بعدما فرضت سيطرتها على ناموس الشوط التاسع للحول محققة زمنًا قدره 12:12:4 دقيقة.