مبعوث أممي يحذر من تداعيات انخراط جماعة الحوثي في الحرب الإقليمية على اليمن

نيويورك في 29 مارس/ وام/ حذر المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ من أن انخراط جماعة الحوثي في الحرب الإقليمية الراهنة بمثابة إنذار بجر اليمن إلى هذه الحرب . وقال إن من شأن هذه الخطوة أن تزيد من صعوبة حل النزاع في اليمن وتعمق التداعيات الاقتصادية لهذا الصراع، وتطيل من معاناة المدنيين .

وشدد المسؤول الأممي على أنه "لا يحق لأي طرف أن يزج بالبلاد في صراع أوسع"، داعيا جميع الأطراف إلى التقيد بأقصى درجات ضبط النفس والعمل على الوقف الفوري لأي مزيد من الأعمال العسكرية.

وتعهد بأن يواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية والدولية، لدعم مسار إلتزام جميع الأطراف، وخصوصا جماعة الحوثي ، باستخدام القنوات الدبلوماسية والوساطة لخفض التصعيد ومنع المزيد من امتداد النزاع إقليمياً.

ودعا غروندبرغ إلى وضع مصالح الشعب اليمني في المقام الأول وتجنب الانخراط في المزيد من المواجهات الإقليمية.

