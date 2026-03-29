مجلس جامعة الدول العربية يعتمد بالإجماع رفع توصية بدعم ترشيح نبيل فهمي لمنصب الأمين العام

القاهرة في 29 مارس /وام/اعتمد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بالإجماع قرار رفع توصية إلى الدورة العادية (35) للقمة العربية المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية، لدعم ترشيح الوزير نبيل فهمي وزير الخارجية المصري الأسبق لتولي منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية لمدة خمس سنوات اعتبارا من 1 يوليو 2026.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، حيث أعرب معالي د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري عن تقدير بلاده لاعتماد المجلس بالإجماع هذا الترشيح، مؤكدا أن القرار يعكس ثقة الدول العربية في الخبرات المصرية وقدرتها على الإسهام في تعزيز العمل العربي المشترك.

ومن جانبه، قال نبيل فهمي المرشح للمنصب إنه يتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قرار مصر بترشيحه لتولي منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية اعتبارا من 1 يوليو 2026، كما توجه بالشكر إلى الدول الأعضاء على تأييدها بالإجماع خلال اجتماع وزراء الخارجية في دورته رقم 165.

وأكد فهمي أن هذه المسؤولية الكبيرة يتحملها بكل جدية ووعي في ظل ما تواجهه الأمة العربية من تحديات غير مسبوقة ومخالفات صارخة للقانون الدولي، مشيرا إلى التزامه بالحفاظ على هذه الأمانة من خلال جامعة الدول العربية والتشاور مع الدول الأعضاء للتصدي للتحديات، وتأمين مستقبل عربي أكثر أمنا واستقرارا وازدهارا، وتعزيز مسارات البناء وترسيخ المصالح المشتركة بين الدول العربية.

