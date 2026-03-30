دبي الجنوب ترسي عقداً بقيمة ملياري درهم لتطوير عدة مراحل في مشروع "حياة"

دبي في 30 مارس/ وام/ أعلنت دبي الجنوب للعقارات عن تعيين شركة "محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده" بعقد قيمته ملياري درهم، لتطوير عدة مراحل من مشروع "حياة من دبي الجنوب"، وهو مجتمع سكني متكامل يمتد على مساحة 10 ملايين قدم مربعة.

ويقع المشروع في موقع إستراتيجي بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي، ويضم المشروع نحو 2,500 وحدة سكنية متنوعة، كما يوفّر مجموعة واسعة من المرافق المصممة لتعزيز جودة الحياة.

ويتمتع "حياة" باتصال مباشر وسلس مع شبكة الطرق الرئيسية ومراكز الأعمال الحيوية، بما في ذلك مطار آل مكتوم الدولي، وشارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الإمارات، والمنطقة الحرة بجبل علي، والمنطقة الحرة في دبي الجنوب.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال الإنشاءات خلال الربع الثاني من عام 2026، على أن تُسلّم المراحل الأولى بحلول 2028.

وقال نبيل الكندي، المدير التنفيذي لدبي الجنوب، إن المشروع شهد منذ إطلاقه في 2025 إقبالاً واهتماماً لافتين، لافتا إلى أن المشروع يعكس التزام دبي الجنوب تجاه المستثمرين واستمرار الزخم الذي تشهده ، بالتوازي مع توسيع محفظتها السكنية بما يتماشى مع الرؤية الحضرية والاقتصادية طويلة الأمد لإمارة دبي، بما في ذلك خطة دبي الحضرية 2040 وأجندة دبي الاقتصادية D33.