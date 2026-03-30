"إمباور" توقّع اتفاقية لتزويد المرحلة الثالثة من "سيتي ووك" ومبنى "فيرف" بطاقة 17,500 طن تبريد

دبي في 30 مارس/ وام/ وقعت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور"، اتفاقية مع "مِراس"، شركة التطوير العقاري التابعة لـ"دبي القابضة للعقارات" لتزويد المرحلة الثالثة من "سيتي ووك" ومبنى "فيرف" بطاقة ‏تتجاوز 17,500 طن تبريد.

ويمثل هذا المشروع إضافةً جديدة لمحفظة "إمباور" من المشاريع في مختلف أنحاء إمارة دبي والتي تضم حوالي 1,750 مبنى.

وبنهاية عام 2025، بلغت القدرة الموصلة لـ "إمباور"حوالي 1.7 مليون طن تبريد، في حين وصلت القدرة المتعاقد عليها للمؤسسة إلى حوالي 2 مليون طن تبريد.

وقال سعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ "إمباور"، إن هذه المشاريع تسهم في تعزيز تنوّع القطاعات التي تخدمها "إمباور"، وتوسيع نطاق إسهاماتها في جهود خفض انبعاثات الكربون.