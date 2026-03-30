البحرين: اعتراض وتدمير 182 صاروخا و398 طائرة مسيرة جراء الاعتداءات الإيرانية الإرهابية

المنامة في 30 مارس/ وام/ أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أن منظومات الدفاع الجوي، تمكنت منذ بدء الاعتداء الإيراني الغاشم من اعتراض وتدمير 182 صاروخا و398 طائرة مسيرة، استهدفت مملكة البحرين.

وأكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، في بيان بثته وكالة الأنباء البحرينية /بنا/، أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليميين.

