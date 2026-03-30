"موزينيتش آند كو" تفتتح مكتباً في أبوظبي العالمي

أبوظبي في 30 مارس/ وام/ أعلنت "موزينيتش آند كو"، الشركة العالمية المتخصصة في ائتمان الشركات والمملوكة للقطاع الخاص، عن افتتاح مكتبها في "أبوظبي العالمي - ADGM"، في خطوة تشكل محطة مهمة في مسيرتها الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط.

ويتيح المكتب الجديد للشركة تعزيز قدرتها على دعم التوجه المتزايد لدى المستثمرين نحو تخصيص استثماراتهم في أدوات الدخل الثابت والائتمان الخاص.

وقالت فيلومينا كوكو، المديرة التنفيذية لتطوير الأعمال الدولية، والتي ستتولى قيادة المكتب، إن المستثمرين في المنطقة يتميزون برؤيتهم، ونهجهم الريادي، وجاهزيتهم للتفكير الاستباقي ودعم الابتكار، ولا سيما في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، حيث تُعد الرؤية والتطلعات الطموحة على المدى الطويل من العناصر الأساسية.

من جانبه، قال أرفيند رامامورثي، رئيس تطوير الأسواق في " أبوظبي العالمي - ADGM"، إن قرار "موزينيتش آند كو" بتأسيس مقر عملياتها في أبوظبي يعكس مدى عمق ونمو وترابط المنظومة المالية في المركز المالي الدولي للعاصمة على المستوى الدولي، والتي تستند إلى إطار تنظيمي متين ومجتمع قوي من المؤسسات المالية العالمية، كما يعزز توسّع موزينيتش مكانة أبوظبي مركزا دوليا رائدا لرؤوس الأموال والاستثمارات طويلة الأجل.