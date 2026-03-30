إعلان قائمة حكام بطولة دبي الدولية للجواد العربي في نسختها الـ23

دبي في 30 مارس/ وام/ أعلنت لجنة تنظيم فعاليات وبطولات الخيول العربية الأصيلة، قائمة الحكام المعدلة للنسخة الـ 23 من بطولة دبي الدولية للجواد العربي، التي تقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 3 إلى 5 أبريل المقبل.

وتعد البطولة من أبرز وأعرق بطولات الخيول العربية الأصيلة على المستويين المحلي والعالمي، وتشكل محطة رئيسية تستقطب نخبة مُلاك الخيول وأكبر الإسطبلات من مختلف دول العالم، لعرض أفضل سلالات الخيول العربية.

وأوضحت اللجنة أن قائمة الحكام تضم 9 حكام من 7 دول، هم تاماش رومباور من المجر، وإريك غير من فرنسا، وروبي دن هارتوغ من هولندا، وميكاييلا فايدنر وكلوديا داريوس من ألمانيا، وإيرينا شتيلغر من الاتحاد الروسي، وإلياس فرج من البحرين، وتيري هولمز وجو بولو من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت اللجنة حرصها على تطبيق أعلى معايير الشفافية والحياد في التحكيم، بما يعزز من مكانة البطولة كإحدى أبرز الفعاليات الدولية في مجال جمال الخيول العربية الأصيلة، مشددة على التزامها بتوفير بيئة تنظيمية متميزة تواكب سمعة إمارة دبي وتدعم استمرارية الحدث على المستوى العالمي.