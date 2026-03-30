مصرف عجمان يدعم نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية

عجمان في 30 مارس / وام/ تسلّمت المؤسسة العقابية والإصلاحية في القيادة العامة لشرطة عجمان مساهمة مالية من مصرف عجمان، وذلك في إطار دعم المبادرات الإنسانية الهادفة إلى مساعدة النزلاء المعسرين.

وتأتي هذه المساهمة الخيرية وقدرها 200 ألف درهم - بهدف توفير تذاكر سفر للمبعدين غير القادرين على تحمّل تكاليف العودة إلى بلدانهم، بما يسهم في تسريع إجراءات مغادرتهم ولمّ شملهم مع أسرهم، ويجسد قيم التكافل والتراحم في المجتمع.وتسلّم الشيك العقيد محمد مبارك الغفلي مدير المؤسسة العقابية والإصلاحية، بحضور الدكتور فضل رحيم رئيس الرقابة الشرعية، ومريم عبد الرحمن الشرفاء رئيس الاتصال المؤسسي في مصرف عجمان .

وام / يعقوب العوضي