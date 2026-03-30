جائزة حميد بن راشد الدولية للاستدامة تستقبل المشاركات حتى 30 أبريل

عجمان في 30 مارس /وام/أعلنت دائرة البلدية والتخطيط -عجمان استمرار استقبال المشاركات في الدورة الثالثة من جائزة حميد بن راشد الدولية للاستدامةحتى 30 أبريل.و تعد الجائزة إحدى المبادرات الدولية الهادفة لدعم الابتكار البيئي وتعزيز البحث العلمي التطبيقي في مجالات الاستدامة البيئية والتكنولوجيا الخضراء والتنمية المستدامة،انسجامًا مع توجهات رؤية عجمان 2030 .

وقال الدكتور المهندس خالد معين الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة في الدائرة، إن الجائزة التي أُطلقت نسختها الأولى عام 2018- تمثل منصة دولية رائدة لتشجيع المبادرات النوعية والحلول المبتكرة التي تسهم في معالجة التحديات البيئية المعاصرة، وتعزز تبني نماذج التنمية المستدامة القائمة على الاستخدام الكفء للموارد الطبيعية وتقليل التأثيرات البيئية، وتعزيز الاستدامة البيئة .

وأشارإلى أن عروض المشاركين المتأهلين للمرحلة النهائية ستعقد خلال شهر أغسطس المقبل، فيما سيتم إعلان الفائزين وتكريمهم في أكتوبر 2026 ضمن فعاليات مؤتمر عجمان الدولي للبيئة بحضور نخبة من الخبراء وصناع القرار والباحثين من مختلف دول العالم.

وأضاف أنه تم استحداث فئة جديدة في هذه الدورة بعنوان «الأفكار الابتكارية في مجال الاستدامة» بهدف دعم تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع عملية قابلة للتطبيق وتسهم في تحسين جودة البيئة والحياة.

تتضمن فئات الجائزة: البحوث العلمية التي تمنح لأفضل الأبحاث التي تقدم حلولاً مبتكرة قابلة للتطبيق في مجال الاستدامة، وفئة الشخصية البيئية التي تُكرّم شخصية بارزة أسهمت في دعم العمل البيئي ونشر الثقافة البيئية، وفئة المؤسسات المستدامة التي تُمنح للمؤسسات الحكومية أو الخاصة التي تطبق أفضل الممارسات البيئية وتسهم في حماية الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى فئة الأفكار الابتكارية في مجال الاستدامة.