أوروبا تطلق منصة"المواهب" بهدف الوصول السهل للكفاءات الدولية

بروكسل في 30 مارس/وام/ أعطى مجلس الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر النهائي لإطلاق منصة المواهب الأوروبية (EU Talent Pool)، وهي منصة رقمية جديدة تهدف إلى ربط الباحثين عن عمل من خارج الاتحاد الأوروبي بأصحاب العمل داخل دول الاتحاد، في خطوة تهدف إلى معالجة النقص في اليد العاملة وتعزيز القدرة التنافسية الأوروبية.

وستُسهم المنصة في تسهيل عمليات التوظيف الدولي، خاصة في القطاعات التي تعاني من نقص في العمالة، من خلال مطابقة الوظائف الشاغرة مع مهارات وخبرات الباحثين عن عمل المقيمين خارج الاتحاد الأوروبي.

وفي هذا السياق، أكد نيكولا ايوناديس ، نائب وزير الهجرة والحماية الدولية في قبرص،التي تتولى بلاده الرئاسة الدورية الاوروبية ، أن هذه المبادرة ستساعد على سد فجوات سوق العمل في أوروبا، مشيرًا إلى أنها ستمنح أصحاب العمل وصولًا أسهل إلى الكفاءات الدولية التي يحتاجونها.

وستكون المنصة مفتوحة للباحثين عن عمل من خارج الاتحاد الأوروبي ممن يمتلكون المهارات المطلوبة، حيث ستوفر معلومات واضحة حول إجراءات التوظيف، إضافة إلى توعية المرشحين بحقوقهم، خاصة فيما يتعلق بالتوظيف العادل وظروف العمل اللائقة، مع تضمين آليات للحماية من الاستغلال العمالي.

ورغم ذلك، سيظل على المرشحين الذين يحصلون على عروض عمل عبر المنصة استكمال الإجراءات الوطنية الخاصة بالهجرة للحصول على تصاريح الإقامة والعمل، حيث ستوفر المنصة معلومات مفصلة حول هذه الإجراءات والشروط المطلوبة.

ويُذكر أن مشاركة الدول الأعضاء في هذه المنصة ستبقى طوعية، ما يتيح لكل دولة اتخاذ قرار الانضمام وفقًا لاحتياجاتها الوطنية.

