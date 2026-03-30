شرطة أبوظبي تكرّم مورديها المتميزين

أبوظبي في 30 مارس/وام/ كرّمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي مورديها المتميزين لعام 2025، خلال حفل نظمته إدارة المشتريات بقطاع المالية والخدمات ، بحضور العميد محمد البريك العامري مدير قطاع المالية والخدمات بالإنابة، وعدد من مديري الإدارات، وممثلي الشركات المكرمة.

وأكد العميد العامري ، أن تكريم الموردين المتميزين يعكس تقدير شرطة أبوظبي لجهودهم ودورهم الحيوي في دعم مسيرة التطوير والابتكار، مشيدًا بمستوى التعاون المثمر الذي يسهم في تقديم خدمات نوعية وفق أعلى المعايير العالمية، ومواكبة توجهات القيادة الرشيدة نحو الريادة والاستدامة.