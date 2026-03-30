"مجموعة كلمات" توسّع حضور أدب الطفل العربي بـ 1000 إصدار

الشارقة في 30 مارس / وام / تعمل "مجموعة كلمات" منذ تأسيسها في الشارقة عام 2007 على توسيع حضور أدب الطفل العربي في أسواق النشر والقراءة على مستوى العالم حيث قادت جهوداً نوعية في تطوير صناعة نشر كتب الأطفال وإيصال القصص العربية إلى قراء جدد في لغات وأسواق متعددة فقد أصدرت المجموعة أكثر من 1000 عنوان وبنت شبكة توزيع تضم أكثر من 130 موزعاً حول العالم.

وتعزز سجل إنجازات المجموعة من خلال حضورها في أهم منصات صناعة النشر العالمية وفي مقدمتها معرض بولونيا الدولي لكتاب الطفل إذ حصدت دار "كلمات" جائزة أفضل ناشر لكتب الأطفال في آسيا كما واصل هذا الحضور تحقيق إنجازات نوعية و فاز كتاب "بيت الحكمة" للشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة المجموعة بجائزة "بولونيا راجازي" المرموقة في أدب الأطفال في فئة الكتب القصصية ما يعكس قدرة المحتوى العربي على المنافسة في أبرز الجوائز العالمية المتخصصة بأدب الطفل.

و ذكر أحمد العلي المدير العام لمجموعة كلمات ، ان المجموعة تنظر إلى أدب الطفل بوصفه استثماراً بعيد المدى في بناء الإنسان حيث تتشكل من خلاله البدايات الأولى للخيال، واللغة والقدرة على فهم الذات والعالم ، منوها بان الكتاب الذي يصل إلى الطفل في سنواته المبكرة لا يقدّم له قصة فحسب بل يساهم في تكوين حسه الجمالي وتوسيع أفقه المعرفي وترسيخ علاقته بالقراءة كفعل يومي مستمر.

وتوسع "مجموعة كلمات" فرص الوصول إلى الكتب وتعزز ثقافة القراءة لدى الأجيال الجديدة من خلال مبادرات ثقافية وتعليمية من بينها مبادرة "عالم من القصص ينتظركم" التي أطلقتها لتأسيس 120 مكتبة في أجنحة الأطفال ومناطق اللعب في المستشفيات والمراكز الطبية في مختلف أنحاء دولة الإمارات بهدف جعل القراءة جزءاً من تجربة التعافي والدعم النفسي للأطفال.