استعدادات مكثفة لانطلاق الجولة الثانية من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو بالفجيرة

أبوظبي في 30 مارس / وام/ تشهد إمارة الفجيرة استعدادات مكثفة لاستضافة منافسات الجولة الثانية من النسخة الثالثة لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو لفئة البدلة، التي تقام خلال الفترة من 3 إلى 5 أبريل المقبل في مجمع زايد الرياضي، بمشاركة واسعة من لاعبي ولاعبات الأندية والأكاديميات من مختلف الفئات العمرية، في محطة تنافسية جديدة تعزز حضور البطولة على أجندة الجوجيتسو المحلية.

وأوضح اتحاد الإمارات للجوجيتسو في بيانه اليوم أن منافسات الجولة تنطلق يوم الجمعة 3 أبريل بفئات تحت 18 عاماً، والكبار، والأساتذة للرجال والسيدات، فيما يشهد يوم السبت 4 أبريل نزالات فئات تحت 14 و16 عاماً للبنين والبنات، على أن تختتم المنافسات يوم الأحد 5 أبريل بمنافسات فئات تحت 12 عاماً والبراعم، ضمن أجواء تنافسية تسهم في تعزيز الحضور المجتمعي وتفاعل العائلات مع أبنائها المشاركين.

وتواصل البطولة أداء دور بارز في مسيرة تطوير رياضة الجوجيتسو في الدولة، من خلال توفير منصة فعالة لاكتشاف المواهب وصناعة الأبطال، إلى جانب دعم جاهزية اللاعبين للاستحقاقات الخارجية عبر بيئة تنافسية متقدمة تسهم في صقل المهارات ورفع الكفاءة الفنية.

كما تعكس استضافة الفجيرة لهذه الجولة نهج الاتحاد في توزيع فعالياته على مختلف إمارات الدولة، بما يسهم في توسيع قاعدة الممارسة وتعزيز انتشار اللعبة، وإتاحة الفرصة أمام الجماهير لمتابعة النزالات عن قرب، في إطار رؤية تهدف إلى ترسيخ الجوجيتسو كرياضة مجتمعية رائدة.

وأكد سعادة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو تعد ركيزة أساسية في دعم نمو اللعبة، من خلال دورها في تعزيز ثقافة الرياضة وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية.

وقال إن البطولة تواصل تقديم نموذج متكامل للعمل الرياضي عبر بيئة تنافسية عالية المستوى تسهم في تطوير أداء اللاعبين، وتعزز ارتباط العائلات بالرياضة بما ينسجم مع توجهات “عام الأسرة”، ويعكس حرص الاتحاد على تنظيم بطولاته وفق أعلى المعايير الاحترافية.

وأضاف أن البطولة تسهم في بناء منظومة مستدامة تدعم تطور اللاعبين، من خلال توفير مسارات واضحة للنمو ضمن بيئة احترافية محفزة.

وتتضمن البطولة سلسلة من 8 جولات تقام على مدار الموسم في مختلف إمارات الدولة، بواقع 5 جولات لفئة البدلة و3 جولات لفئة بدون البدلة، ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تطوير اللاعبين وتعزيز تنافسية الأندية، وترسيخ مكانة الجوجيتسو كرياضة رائدة في المجتمع.