"كهرباء دبي" تدعم حملة التوعية بالتوحد

دبي في 30 مارس/ وام/ تدعم هيئة كهرباء ومياه دبي الحملة السنوية العشرين للتوعية بالتوحد بوصفها شريك الاستدامة. وينظم مركز دبي للتوحد الحملة التي تركز على توعية المجتمع بأهمية تأهيل البيئات الدامجة لأصحاب الهمم من ذوي التوحد في الأماكن العامة وفق نهج ديناميكي قابل للتعديل. وتهدف الحملة إلى تجاوز مفهوم "الإتاحة الشكلية" للوصول إلى تكييف حقيقي للبيئات بما يتناسب مع الاحتياجات الفردية لكل فرد من ذوي التوحد.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "انسجاماً مع رؤية دبي في أن تكون مدينة صديقة لأصحاب الهمم ومستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، نلتزم بدعم أصحاب الهمم وتمكينهم في المجتمع، وتوفير بيئة دامجة ومستدامة تضمن مشاركتهم الفاعلة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين. ونتعاون مع شركائنا لإيجاد مسارات جديدة ومبتكرة تتيح لأصحاب الهمم الاندماج في المجتمع، وإطلاق قدراتهم وطاقاتهم. ونوفر لأصحاب الهمم أفضل الخدمات والمبادرات والبرامج لضمان أعلى مستويات جودة حياتهم ورفاهيتهم واستقرارهم النفسي والاجتماعي. وتمثل مبادرات وحملات مركز دبي للتوحد عنصراً جوهرياً في إثراء تجربة أصحاب الهمم من ذوي التوحد ودعم بيئات العمل والتعليم لتحقيق أهدافها في هذا المجال، وحشد جهود الجهات الصديقة لذوي التوحد لتوسيع آفاق تمكينهم وتأهيلهم."

من جهته، أعرب محمد العمادي، المدير العام لمركز دبي للتوحد وعضو مجلس إدارته، عن بالغ شكره وتقديره لهيئة كهرباء ومياه دبي، شريك الاستدامة للحملة، مثمناً دعمها السنوي الراسخ والمتواصل للحملة السنوية للتوعية بالتوحد .

وأشاد العمادي بما حققته الهيئة من إنجازات ملموسة في مجال دعم البيئات الدامجة، والتي كان آخرها حصول خمسة مراكز تابعة لها على شهادات 'البيئة الصديقة لذوي التوحد' .