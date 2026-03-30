اختتام فعاليات الملتقى الفكري المصاحب لـ "أيام الشارقة المسرحية"

الشارقة في 30 مارس/وام/ اختتمت «أيام الشارقة المسرحية» في دورتها الـ35 ، أمس، فعاليات الملتقى الفكري المصاحب، الذي أُقيم تحت عنوان «الهوية البصرية للمخرج المسرحي بين الثبات والتحول»، بمشاركة نخبة من الباحثين والنقاد المسرحيين العرب.

وشهد اليوم الختامي جلستين بحثيتين، تناولت الأولى محور «البصمة الإخراجية» من خلال ورقتين؛ استعرضت الأولى تجربة المخرج الفرنسي فيليب جانتي بوصفها نموذجاً لمسرح الصورة والتي تقوم على توظيف العناصر البصرية والفضاءات المجردة لتشكيل خطاب مسرحي يتجاوز اللغة التقليدية، فيما تناولت الورقة الثانية تجربة المخرج التونسي توفيق الجبالي، مسلطة الضوء على تحولات أسلوبه الإخراجي القائم على التجريب والتجدد المستمر.

وقدمت الجلسة الثانية قراءات تحليلية في تجارب مسرحية عربية وتناولت إحدى الأوراق ملامح التحول في النمط الإخراجي لدى المسرحي التونسي منير العرقي، من خلال مقارنة بين أعماله، فيما ناقشت ورقة أخرى مفهوم الهوية البصرية في المسرح ضمن إطار سيميولوجي، مستعرضة تجربة فرقة «كون» السورية، ودور الفضاء والعناصر البصرية في تشكيل المعنى المسرحي.

وأكد المشاركون أن الهوية البصرية للمخرج المسرحي لم تعد عنصراً جمالياً فحسب، بل أصبحت أداة فكرية وجمالية تسهم في بناء العرض المسرحي وتعميق تأثيره، في ظل التحولات التي يشهدها المسرح المعاصر.

وفي ختام الملتقى، كرّم أحمد بورحيمة مدير «أيام الشارقة المسرحية» المشاركين، مثمناً إسهاماتهم البحثية التي أغنت محاور الملتقى، وأسهمت في تعزيز النقاش حول قضايا المسرح الراهنة.

يأتي الملتقى ضمن الفعاليات المصاحبة للمهرجان، التي تهدف إلى ترسيخ الحوار الفكري وتبادل الخبرات، بما يدعم تطوير الحركة المسرحية في دولة الإمارات والمنطقة.

على صعيد متصل كرّمت «أيام الشارقة المسرحية» بدورتها الـ35 الليلة الماضية الفنان الإماراتي جمال السميطي بوصفه الشخصية المحلية المكرّمة، وذلك خلال حفل أُقيم في قصر الثقافة بالشارقة، بحضور أحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة مدير المهرجان، وجمع من الفنانين والنقاد المسرحيين من الإمارات والوطن العربي.

أدار الأمسية الفنان والمخرج حسن رجب، الذي استعرض مسيرة السميطي والعلاقة الفنية الممتدة التي جمعتهما، وما أثمرته من أعمال مسرحية بارزة أسهمت في إثراء المشهد المسرحي المحلي والخليجي.

وأكد رجب أن السميطي يتمتع بموهبة فنية متميزة وحضور لافت على خشبة المسرح، إلى جانب ما يتحلى به من أخلاق عالية وروح تعاون، ما جعله من أبرز الفنانين الذين يُعتمد عليهم في مختلف الأدوار، سواء الكوميدية أو التراجيدية.

من جانبه، أعرب الفنان جمال السميطي عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعمه المتواصل للحركة الثقافية والمسرحية، وثمن جهود دائرة الثقافة في رعاية الفنون وعبّر عن امتنانه لحسن رجب، مستذكراً محطات فنية عديدة جمعتهما، من بينها أعمال مسرحية شكلت علامات بارزة في مسيرته.

وتضمن الحفل كلمات وشهادات لفنانين إماراتيين وعرب، أشادوا خلالها بتجربة السميطي الفنية وإسهاماته في المسرح والإذاعة والتلفزيون، مؤكدين أن تكريمه يمثل تقديراً لمسيرة حافلة بالعطاء والإبداع، وللمسرح الإماراتي والخليجي عموماً.

وأصدرت اللجنة المنظمة كتيباً بعنوان «جمال السميطي.. خفيف الروح»، تضمن شهادات وإضاءات على مسيرته، إلى جانب مواد أرشيفية توثق أبرز أعماله وإنجازاته الفنية.

يأتي هذا التكريم ضمن تقليد سنوي تحرص عليه «أيام الشارقة المسرحية» للاحتفاء برواد المسرح المحليين، وتقديراً لإسهاماتهم في تطوير الحركة المسرحية في دولة الإمارات والمنطقة.