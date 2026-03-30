حمدان بن مبارك يشهد ختام معسكر منتخبنا الوطني لكرة القدم في أبوظبي

أبوظبي في 30 مارس/وام/ شهد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، مساء اليوم مباراة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم الودية مع فريق غلف يونايتد، التي أقيمت على إستاد مدينة زايد الرياضية في ختام تجمع المنتخب بالعاصمة أبوظبي ضمن فترة التوقف الدولي، استعداداً للاستحقاقات الكروية المقبلة.

وحقق منتخبنا الوطني الفوز في المباراة بأربعة أهداف مقابل هدف، سجلها كل من حارب عبدالله، ويوري سيزار (هدفين)، وعلي صالح.

حضر المباراة عبدالله ناصر الجنيبي النائب الأول لرئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، وعبدالمحسن فهد الدوسري، وفهد إسماعيل الحوسني، ويحيى خلف المطروشي، وأمل حسن بوشلاخ أعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد.