نخبة الثنايا تتوج برموز أبناء القبائل في "ختامي المرموم"

دبي في 30 مارس/ وام/ شهد الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن، اليوم منافسات رموز سن الثنايا لأبناء القبائل ضمن مهرجان ختامي المرموم 2026، والتي شملت 16 شوطاً مسائياً لمسافة 8 كيلومترات، شاركت فيها نخبة الأصايل في تظاهرة ضمت 1184 مطية على مدار اليوم.

وبسطت "الهبوب" سيطرتها المطلقة على أول رموز المساء، لتهدي كأس الثنايا الأبكار المفتوح وجائزة الـ 1.5 مليون درهم لمالكها نايل راشد سيف النايلي الشامسي، بعدما قطعت مسافة السباق في زمن قدره 12:04:5 دقيقة.

وفرض "مياس" كلمته في شوط بندقية الثنايا الجعدان المفتوح وجائزة الـ 1.5 مليون درهم، مانحاً الناموس لمنصور سعد بن قذلة الأحبابي بتوقيت زمني بلغ 12:11:9 دقيقة.

وعلى صعيد كأس الثنايا الأبكار المحليات وجائزة المليون درهم، حضرت "الأهوار" بقوة لتضيف الذهب إلى سجل ناصر عبدالله أحمد عبدالله المسند، محققة صدارة الشوط بزمن قدره 12:09:3 دقيقة.

وانتزع "لزيم" بندقية الثنايا الجعدان المحليات وجائزة الـ 800 ألف درهم، ليهدي الفوز لمحمد سهيل اليبهوني الظاهري مسجلاً 12:06:8 دقيقة.

وعاد شعار ناصر عبدالله أحمد عبدالله المسند ليتألق مجدداً في أشواط الإنتاج، حيث حلقت "البنزين" بكأس الثنايا الأبكار للإنتاج وجائزة الـ 1.5 مليون درهم، محققة زمناً قدره 12:04:8 دقيقة.

واختتم "مبعد" سداسية رموز الثنايا بحصده بندقية الثنايا الجعدان للإنتاج وجائزة المليون درهم، ليهدي مالكه مكتوم سعيد منانة غدير الكتبي الرمز الغالي بتوقيت بلغ 12:10:7 دقيقة.

وكرم الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، والشيخ حمدان بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، المتوجين برموز سن الثنايا لأبناء القبائل، وتسلم الأبطال الكؤوس والبنادق وسط أجواء من الفخر والاعتزاز بهذا الإنجاز التراثي الكبير.

وجرت مراسم التتويج بحضور علي سعيد بن سرود، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، وعبدالله أحمد فرج، مدير إدارة الإعلام والتسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بالنادي.

كانت أشواط الإنتاج قد رسمت ملامح القوة في استهلالية تحديات سن الثنايا لهجن أبناء القبائل ضمن منافسات المهرجان في صباح اليوم، من خلال إقامة 18 شوطاً لمسافة 8 كيلومترات، خصصت الأشواط الثمانية الأولى لهجن الإنتاج.

وأهدت "الظفرة" شعار محمد عبدالله بالحب العامري ناموس الشوط الأول والمخصص للثنايا الأبكار المحليات إنتاج، بعدما قطعت مسافة السباق في زمن قدره 12:27:8 دقيقة.

وانتزعت "الكايدة" المركز الأول في الشوط الثاني للثنايا الأبكار المهجنات إنتاج، لتهدي الناموس لمالكها عبدالمحسن طالب علي الجربوعي المري بتوقيت زمني بلغ 12:26:2 دقيقة.

وفي الشوط الثالث المخصص للثنايا الجعدان المحليات إنتاج، أعلن "الأفندم" حضوره القوي بشعار علي سيف علي راشد الكتبي محققاً صدارة الشوط بتوقيت بلغ 12:32:4 دقيقة.

وحسم "ثمين" ناموس الشوط الرابع للثنايا الجعدان المهجنات إنتاج، مضيفا الفوز إلى سجل مالكه عبدالله جوعان عبدالله المهيري، مسجلا زمنا قدره 12:28:5 دقيقة.

وسجل "خوف" التوقيت الأفضل في جميع تحديات الفترة الصباحية لسن الثنايا، بعدما قاد شعار أحمد مطر ماجد طارش الخيلي إلى صدارة الشوط الثامن المخصص للثنايا الجعدان المهجنات إنتاج، محققاً زمناً قدره 12:22:5 دقيقة.

على صعيد متصل استقطب مزاد المرموم الثالث عشر"ج" للإنتاج الشخصي للفطامين، اهتماماً واسعاً من كبار الملاك والمضمرين، الذين توافدوا مساء أمس إلى مسرح القرية التراثية بالمرموم.

وشهدت الأمسية الأولى من المزاد الذي يقام ضمن فعاليات مهرجان ختامي المرموم 2026، عرض 70 مطية وسط حركة شرائية نشطة ومنافسة قوية على السلالات العريقة، في تظاهرة تعكس القيمة التراثية والاقتصادية لرياضة الهجن العربية الأصيلة.

وسجلت بكرة من سلالة الأب "الدنجلاوي - العاصفة" ومن الأم "الشيخة" سعراً مميزاً في أولى أمسيات المزاد، بعد أن انتقلت ملكيتها إلى محمد حمد سعيد الهاشمي مقابل 550 ألف درهم.

وعاد محمد حمد سعيد الهاشمي ليعزز مشترياته في المزاد بانتزاع ملكية قعود ينتمي لسلالة الأب "المهندس - بعير حمد راشد بن غدير" ومن الأم "الشاهينية" وذلك بسعر بلغ 130 ألف درهم.

واختار منصور بن هندي المهيري بكرة من سلالة الأب "الشهم - بعير محمد سلطان بن مرخان" ومن الأم "هملولة" مقابل 120 ألف درهم، وسط حركة شرائية نشطة شهدتها بقية المطايا المعروضة في الأمسية الافتتاحية التي عكست جودة الإنتاج الشخصي.