"يوروستات": ارتفاع عمليات إعادة المهاجرين غير النظاميين من أوروبا خلال الربع الرابع من 2025

بروكسل في 31 مارس/ وام/ أظهرت أحدث بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي، "يوروستات"، أن عدد عمليات إعادة المهاجرين غير النظاميين من دول الاتحاد الأوروبي إلى دول ثالثة ارتفع بنسبة 13% خلال الربع الرابع من عام 2025، رغم تراجع عدد أوامر المغادرة الصادرة بحقهم.

وبحسب البيانات، أصدرت دول الاتحاد الأوروبي أوامر بمغادرة أراضيها بحق 117,545 مواطنا من خارج الاتحاد خلال الفترة ذاتها، في حين تم تنفيذ 33,860 عملية إعادة فعلية إلى دول ثالثة.

وعلى أساس سنوي، انخفض عدد الأشخاص الذين طُلب منهم مغادرة الاتحاد بنسبة 6.1% مقارنة بالربع الرابع من عام 2024، بينما ارتفع عدد العائدين فعليًا بنسبة 13%، ومقارنة بالربع الثالث من عام 2025، فقد تراجع عدد أوامر المغادرة بنسبة 4.4%، وانخفضت عمليات الإعادة بشكل طفيف بنسبة 0.9%.

وعلى مستوى الدول الأعضاء، سجّلت فرنسا أعلى عدد من أوامر المغادرة "34,040"، تلتها إسبانيا "12,380" ثم ألمانيا "10,720".

أما من حيث عمليات الإعادة الفعلية، فقد تصدّرت ألمانيا القائمة بـ7,690 حالة، تلتها فرنسا بـ3,800 حالة، ثم السويد بـ2,870 حالة.

وتعكس هذه الأرقام استمرار تشديد سياسات الهجرة في الاتحاد الأوروبي، مع تركيز متزايد على تنفيذ قرارات الترحيل مقارنة بإصدارها.