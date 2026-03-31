دبي تطلق إطاراً تنظيمياً شاملا لتداول مشتقات الأصول الافتراضية

دبي في 31 مارس/وام/ أطلقت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية بدبي "VARA" اليوم إطاراً تنظيمياً شاملاً للمشتقات المتداولة في البورصة في مجال الأصول الافتراضية، مما يجسد مكانة دبي إحدى المدن السباقة على مستوى العالم في سن القوانين بما يخص الأصول الافتراضية ورسم قواعد قابلة للتنفيذ ومخصصة لهذا القطاع.

يتيح هذا الإطار، المنصوص عليه في الإصدار" 2.1 "من دليل قواعد خدمات التبادل الصادر عن هيئة تنظيم الأصول الافتراضية "VARA"، لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية المرخصين "VASPs" تقديم منتجات مشتقات مالية ضمن نطاق تنظيمي محدد بوضوح بشرط الحصول على ترخيص صريح والالتزام بمتطلبات تشغيلية واحترازية وسلوكية صارمة.

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يتواصل فيه الطلب على المشتقات في أسواق الأصول الافتراضية في النمو، وفي الوقت الذي تعمل فيه الهيئات التنظيمية العالمية على معالجة مسألة حوكمة المنتجات المالية التي تزداد تعقيدا في مجال الأصول الرقمية.

يتناول إطار عمل سلطة تنظيم الأصول الافتراضية بدبي هذه المسألة بشكل مباشر من خلال وضع متطلبات ملزمة في خمسة مجالات تشمل متطلبات ملاءمة العملاء وتصنيفهم، لا سيما بالنسبة للمنتجات ذات المخاطر العالية، وضوابط الهامش والرافعة المالية والتصفية لإدارة التعرض للمخاطر السوقية، وفصل أصول العملاء وحساباتهم للتخفيف من المخاطر النظامية ومخاطر الأطراف المقابلة، والتزامات محسّنة بالإفصاح والتواصل، تتماشى مع لوائح التسويق الخاصة بسلطة تنظيم الأصول الافتراضية بدبي، وصلاحيات التدخل التنظيمي، التي تمكّن سلطة تنظيم الأصول الافتراضية بدبي من التصرف بحزم استجابةً لضغوط السوق أو سوء السلوك.

وتهدف هذه الأحكام مجتمعةً إلى ضمان مواكبة نمو الهياكل السوقية المتطورة في دبي ووجود ضمانات متناسبة لحماية المشاركين في السوق وسلامة السوق ككل.

وأوضح روبن بومباردي، المستشار القانوني العام لسلطة تنظيم الأصول الافتراضية بدبي "VARA، أن المشتقات تعد الخطوة الطبيعية التالية في تطور أسواق الأصول الافتراضية، لكنها تتطلب معايير أعلى للحوكمة.

ويوفر إطار عمل سلطة تنظيم الأصول الافتراضية بدبي للمزودين المرخصين مساراً واضحاً لتقديم هذه المنتجات بشكل مسؤول، مع منح المشاركين في السوق الثقة بأن منظومة الأصول الافتراضية في دبي تعمل وفقاً لقواعد صارمة وقابلة للتنفيذ ومصممة لحمايتهم، هذه هي أفضل طريقة لبناء سوق يصمد أمام اختبار الزمن.

يعد دليل القواعد جزءاً من التزام سلطة تنظيم الأصول الافتراضية بدبي المستمر بضمان أن يكون الابتكار داخل منظومة الأصول الافتراضية مدعوماً بحوكمة قوية وممارسات سوقية واتصالات شفافة، إضافة إلى رقابة تنظيمية فعالة لا تُقدم فيها الموافقة على أنها تأييد لأي منتج أو خدمة محددة.

ويسري دليل قواعد خدمات التبادل الإصدار "2.1 "على الفور وينطبق على جميع مزودي خدمات الأصول الافتراضية "VASP" المرخصين من قبل هيئة الأصول الافتراضية لتقديم خدمات التبادل داخل إمارة دبي.