البحرين تعلن اعتراض وتدمير 182 صاروخا و 400 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية

المنامة في 31 مارس/وام/ أعلنت مملكة البحرين اليوم أن منظومات دفاعها الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير 182 صاروخا و 400 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الآثمة على أراضيها.

وأكدت "القيادة العامة لقوة دفاع البحرين" في بيان بثته وكالة أنباء البحرين (بنا) أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة مشددة على أن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليميين.