2.5% ارتفاعا بمعدل التضخم بمنطقة اليورو خلال مارس

لوكسمبورغ في 31 مارس /وام/ أظهرت بيانات رسمية، اليوم، ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.5 % على أساس سنوي خلال مارس الجاري مقارنة بـ 1.9% في فبراير الماضي نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار الوقود .

وكشفت بيانات وكالة الإحصاءات التابعة للاتحاد الأوروبي "يوروستات" عن ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 4.9 % خلال مارس، مقارنة بانخفاض بلغ 3.1 % في فبراير الماضي.

وفي المقابل، جاء تضخم أسعار الغذاء عند مستوى معتدل نسبيا ليبلغ 2.4 %، فيما ارتفعت أسعار الخدمات، التي تشمل مجموعة واسعة من الأنشطة من الرعاية الطبية إلى خدمات تصفيف الشعر، بنسبة 3.2 %.

