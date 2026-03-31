فريق عطاء حمدان التطوعي يكرم رجال الدفاع المدني بدبي

دبي في 31 مارس /وام/ نظم فريق عطاء حمدان التطوعي بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي مبادرة مجتمعية بعنوان" أنتم الأمان ونحن الامتنان" وذلك في لفتة إنسانية تعكس قيم الوفاء والتقدير لرجال الدفاع المدني ودورهم الريادي في حماية الأرواح والممتلكات.

تهدف المبادرة إلى تكريم رجال الدفاع المدني تقديرًا لجهودهم الكبيرة وتفانيهم في أداء واجبهم الإنساني والوطني فهم يجسدون نموذجًا مشرفًا في التضحية والعطاء ويقفون في الصفوف الأولى لمواجهة مختلف المخاطر والتحديات واضعين سلامة المجتمع على رأس أولوياتهم.

وتم تكريم عدد من منتسبي الدفاع المدني وإلقاء كلمات شكر وعرفان لدورهم البطولي إضافة إلى تنظيم فعاليات تعكس روح التلاحم المجتمعي وتعزز من قيم الانتماء الوطني .

وأكد أحمد بن عجلان رئيس فريق عطاء حمدان التطوعي أن هذه المبادرة تأتي انطلاقًا من إيمان الفريق العميق بأهمية دعم وتكريم الجهات التي تسهر على أمن وسلامة المجتمع ، مشيرا إلى أن رجال الدفاع المدني يمثلون خط الدفاع الأول في مواجهة الحوادث والطوارئ.