جامعة الشارقة تسجل تقدمًا لافتًا في تصنيف QS العالمي لعام 2026

الشارقة في 31 مارس/وام/حققت جامعة الشارقة تقدمًا لافتًا في تصنيف (QS) العالمي للتخصصات لعام 2026، مع إدراج 20 تخصصًا ضمن التصنيف العالمي، وتسجيل تحسن ملحوظ في ترتيب عدد من التخصصات مقارنة بالعام الماضي، بما يعكس مسيرة تطور متواصلة في مختلف مجالاتها الأكاديمية.

وأظهر التصنيف تحقيق الجامعة مراكز متقدمة عالميًا بعدما جاء تخصص هندسة البترول ضمن الفئة (51–100) عالميًا، وطب الأسنان ضمن الفئة (51–150)، فيما حلت تخصصات الصيدلة وعلم الأدوية، والهندسة الكيميائية، والهندسة الكهربائية والإلكترونية ضمن أفضل 200 تخصص عالميًا.

وعلى مستوى الدولة، تصدرت جامعة الشارقة الجامعات الإماراتية في ثلاثة تخصصات هي التمريض، وطب الأسنان، والاقتصاد، فيما جاءت في المرتبة الثانية في عدد من التخصصات، منها إدارة الأعمال، والعلوم البيولوجية، والهندسة، والتربية، وعلوم الحاسوب، والقانون، والطب، ما يعكس اتساع نطاق تميزها الأكاديمي.

وعلى صعيد المجالات الرئيسة الخمسة للتصنيف، سجلت الجامعة تقدمًا في جميعها وجاءت في المرتبة 288 عالميًا في العلوم الاجتماعية والإدارة، و370 في الآداب والعلوم الإنسانية، و225 في الهندسة والتكنولوجيا، و357 في علوم الحياة والطب، و357 في العلوم الطبيعية.

وقال سعادة الدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة، إن هذه النتائج تعكس مسيرة مؤسسية تستند إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى ترسيخ مكانة الجامعة كمؤسسة أكاديمية وبحثية رائدة إقليميًا ودوليًا، مؤكدًا أن ما تحقق يمثل ترجمة عملية لهذه الرؤية.

وأضاف أن التقدم في معظم التخصصات، إلى جانب انضمام تخصصات جديدة للتصنيف، يعكس تطورًا شاملًا في مختلف كليات وبرامج الجامعة، ويؤكد التزامها بتحقيق التميز الأكاديمي المستدام.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة جهود مشتركة للهيئتين الأكاديمية والإدارية والطلبة، مع استمرار الجامعة في تعزيز جودة التعليم والبحث العلمي وتوسيع شراكاتها الدولية.