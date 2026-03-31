"XRG" و"أو إم في" تستكملان صفقات تأسيس "مجموعة بروج الدولية إيه جي"

فيينا في 31 مارس / وام/ أعلنت "XRG"، ذراع الاستثمار الدولي في قطاع الطاقة المملوكة لـ "أدنوك"، وشركة "أو إم في أكتينجيسيلشافت" (أو إم في)، اليوم عن استكمال تأسيس "مجموعة بروج الدولية إيه جي" بنجاح، والتي ستعمل تحت الاسم التجاري "بروج الدولية" لتصبح شركة رائدة متخصصة في مجال البولي أوليفينات على مستوى العالم، ورابع أكبر منتِج للبولي أوليفينات عالمياً وتتميز بمنتجاتها عالية الجودة، وتقنياتها الرائدة وحضورها العالمي.

تم تأسيس "بروج الدولية" من خلال إدماج شركتَي "بروج بي إل سي" و"بورياليس" واستحواذ المجموعة الجديدة على شركة "نوفا للكيماويات".

وتستفيد "بروج الدولية" من إمكانيات ثلاث شركات رائدة في مجال البولي أوليفينات، والحضور الكبير لأعمالها على نطاق جغرافي واسع بفضل الدعم طويل الأمد من المساهمين.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "أدنوك" ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة "XRG": "يعدُّ استكمال تأسيس "بروج الدولية" خطوة استراتيجية مهمة تعزز التقدم في تنفيذ هدف "XRG" ببناء منصة رائدة في مجال الكيماويات على مستوى العالم، فمن خلال دمج "بروج بي إل سي" و"بورياليس" و"نوفا للكيماويات"، نجحنا في بناء شركة رائدة عالمياً في مجال البولي أوليفينات تتميز بقدراتها التكنولوجية المتقدمة، وقوة نموذج أعمالها، وإمكانية وصولها إلى الأسواق عالية النمو.. وكلنا ثقة بأن "بروج الدولية" تمتلك مكانة فريدة تتيح لها تلبية الطلب العالمي المتزايد على المواد المتقدمة، ودعم نمو وتطور القطاع الصناعي، وتنويع الاقتصاد، وترسيخ المكانة الموثوقة لدولة الإمارات ودورها الرائد عالمياً في قطاعي الطاقة والكيماويات".

من جانبه، قال ألفريد ستيرن، الرئيس التنفيذي لشركة "أو إم في"، "نجحنا من خلال شراكتنا طويلة الأمد مع ’أدنوك‘، في تنفيذ هدفنا المشترك وتأسيس "بروج الدولية"، المجموعة الرائدة عالمياً في مجال البولي أوليفينات، والتي سترسخ مكانتها على مستوى العالم بفضل منتجاتها المبتكرة، وسهولة وصولها إلى المواد الأولية، وقربها الجغرافي من العملاء، وقوة هيكلها الرأسمالي.. وتُعد هذه خطوة مهمة للقطاع ولـ "أو إم في" تُعزّز مكانتها كشركة متكاملة في مجالات الطاقة والوقود والكيماويات، كما تدعم "بروج الدولية" تنفيذ خططنا الاستراتيجية لتحقيق النمو في قطاع الكيماويات استناداً إلى قدرتها الفريدة على الاستفادة من المكانة السوقية للشركات المكوِّنة لها ومجالات التكامل بين أعمالها، وتسهم هذه الخطوة أيضا في تنفيذ هدفنا المتمثل في إعادة ابتكار المواد الأساسية التي يعتمد عليها العالم يومياً، وتعزيز التزامنا بخلق وتعزيز قيمة مستدامة طويلة الأمد لمساهمي "أو إم في".. ومن خلال تأسيس "بروج الدولية"، نسهم في تأسيس شركة عالمية المستوى مقرها الرئيس في مركز أوروبا، ولها عمليات إنتاجية في ثلاث قارات، وستكون في طليعة الشركات التي تُقدّم حلولًا للطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري".

وتتخذ "بروج الدولية" مقرها الرئيس ومركزها الضريبي في النمسا، بالإضافة إلى مقر إقليمي في دولة الإمارات، وستتولى المجموعة إدارة مراكز تشغيلية عبر أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا، ومراكز ابتكار في الإمارات والنمسا وكندا وفنلندا والسويد بما يعزز الابتكار في أسواق الطلب الأساسية ويضمن ترسيخ التعاون مع العملاء، وستستفيد "بروج الدولية" أيضاً من مواقعها العالمية والمتكاملة للتصنيع بالإضافة إلى سهولة وصولها إلى المواد الأولية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد عالمياً.

ومن المخطط أن تحقق المجموعة هامش ربح متميزا وصلبا، وعوائد من التكامل التشغيلي والتجاري من المتوقع أن تزيد على 1.8 مليار درهم (500 مليون دولار) قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك سنوياً، ومن المتوقع تحقيق 75% منها في السنوات الثلاثة الأولى بعد التأسيس.

وسيسهم الحضور العالمي للمجموعة، بالإضافة إلى هيكلها الرأسمالي القوي، والدعم طويل الأمد من المساهمين، في تعزيز صلابة أعمالها عبر الدورة الاقتصادية وتمكينها من تحقيق عوائد أفضل وأكثر استدامة للمساهمين.

وتتميز "بروج الدولية" بحجم أعمال واسع النطاق، وتقنيات متطورة، وكفاءة تشغيلية عالية تؤهلها لتوفير مواد وتقنيات تمكنها من المساهمة في تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد العالمي.

ومن المخطط أن يتيح تنفيذ خططها الاستراتيجية للنمو تحقيق الربح وتوفير السيولة بالاستفادة من إمكانياتها المتميزة في مجال الابتكار القائم على تقنيات خاصة، وقربها من العملاء في الأسواق الرئيسية عبر مجموعة من المجالات التي تتضمن الطاقة والتنقل والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والتغليف المستدام والرعاية الصحية.

وبفضل مشروعات النمو قريب الأمد مثل مشروع "بروج 4" الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 1.4 طن والمملوك حالياً لأدنوك بنسبة 70% ولـ "أو إم في" بنسبة 30%، تتميز "بروج الدولية" بالقدرة على الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 13.6 مليون طن سنوياً لتصبح شركة عالمية رائدة في مجال البولي أوليفينات.

ويمتلك فريق الإدارة التنفيذية الذي تم تعيينه مؤخراً لـ "بروج الدولية" خبرات واسعة تمتد لعقود في وظائف إدارية عليا عبر قطاعات الكيماويات والسلع والتكرير عالمياً.

ويضم الفريق كلاً من روجر كيرنز الرئيس التنفيذي، والدكتور ستيفان دوبوتسكي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، والدكتور حسن كرم الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات، وسيتولى دانيال تورنهايم، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية حالياً في شركة "بورياليس"، وظيفة الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بالإنابة في "بروج الدولية".

وبحسب ما أُعلن عنه في شهر مارس 2025، تم نقل حصة "أدنوك" في "بروج الدولية" إلى "XRG"، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لـ "أدنوك"، بما يُعزز منصة الكيماويات العالمية التابعة لـ "XRG" ويدعم تنفيذ هدفها بأن تكون ضمن أكبر ثلاثة مستثمرين في قطاع الكيماويات على مستوى العالم.

وستخضع "بروج الدولية" لسيطرة مشتركة وشراكة متساوية بين "XRG" و"أو إم في"، بحصة 50% لكلٍ منهما. وبصفتهما مساهمَين طويلَي الأمد يركزان على خلق القيمة، تلتزم الشركتان بالعمل على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من إمكانيات "بروج الدولية"، بما في ذلك أوجه التكامل الحالية والمستقبلية.

وتؤكد "أدنوك" و"أو إم في" على أهمية عرض تبديل الأسهم المُعلَن عنه سابقاً لإنشاء هيكلية مبسطة تتيح توفير القيمة من منصة النمو العالمية الجديدة.

وسيكون التوقيت المقترح لعرض تبديل الأسهم، الذي ستنتقل بموجبه أسهم "بروج بي إل سي" إلى أسهم "مجموعة بروج الدولية إيه جي"، متوافقاً مع خطط زيادة رأس المال المستقبلية للمجموعة الجديدة بما يسهم في تعزيز القيمة لجميع المساهمين.

ومن المتوقع تقديم العرض عام 2027، ويتوقف ذلك على الظروف السائدة للسوق والحصول على موافقة هيئة سوق المال في دولة الإمارات.

وستكون "مجموعة بروج الدولية إيه جي" حتى ذلك الحين مملوكة بشكل خاص (شركة خاصة غير مدرجة)، في حين ستبقى أسهم "بروج بي إل سي" مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقد حصلت "مجموعة بروج الدولية إيه جي" مؤخراً على التصنيف الائتماني "A(نظرة سلبية)" من "ستاندرد آند بورز"، و"Baa1(نظرة مستقرة)" من "موديز"، و"A-(نظرة مستقرة)" من "فيتش"، مما يؤكد قوة مركزها المالي وهيكلها الرأسمالي وقدرتها على الوصول إلى مجموعة من خيارات التمويل طويلة الأجل.

وتلتزم "أدنوك" و"أو إم في" بمحافظة "مجموعة بروج الدولية إيه جي" على تصنيفات ائتمانية بدرجة استثمارية جيدة.

وشدت عملية إتمام الصفقات أيضا إطلاق هوية علامة تجارية جديدة لـ "بروج الدولية" على مستوى العالم.

وتُبرز هذه الهوية مساهمة الشركات المكوِّنة لـ "بروج الدولية" وتحولها إلى شركة موحَّدة قوية، تطبق منهجية "شركة واحدة، ثقافة واحدة"، وتسعى بشكل مشترك لتنفيذ أهدافها وترسيخ مكانة رائدة عالمياً لها في القطاع.

ويؤكد الشعار الجديد للعلامة التجارية لـ "بروج الدولية"، "مواد أساسية تدعم تقدم العالم" على الأولويات الاستراتيجية للشركة بوصفها كياناً عالمياً رائداً يتميز بالإمكانيات اللازمة من حيث الحجم وقدرتها على الوصول إلى المواد الأولية والقدرات الابتكارية والانتشار الجغرافي للعملاء التي تتيح له المساهمة بشكل فعال في تلبية الطلب المتسارع على المواد المتقدمة لتحقيق التقدم وتحسين مستوى المعيشة والمساهمة في إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد العالمي.