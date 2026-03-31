بلدية الشارقة تطلق نظام التفتيش الذكي لرفع كفاءة العمل الميداني

الشارقة في 31 مارس /وام/ أطلقت بلدية مدينة الشارقة ضمن جهودها التطويرية لتحسين أنظمة العمل الذكية نظام التفتيش المتكامل كنظام ذكي ومتطور يهدف إلى تمكين المفتشين الميدانيين ورؤساء شعب التفتيش من تنفيذ مهامهم اليومية بكفاءة عالية ودقة متناهية.

يوفر النظام أدوات متكاملة لإجراء عمليات التفتيش على جميع المنشآت بمختلف تصنيفاتها والتأكد من مطابقتها للقوانين والقواعد المعمول بها في إمارة الشارقة وتشمل هذه الإجراءات معايير النظافة والتخزين والأدوات وغيرها.

ويضمن النظام ملاءمة إجراءات السلامة للعمالة داخل المنشأة والمباني التابعة لها إضافة إلى ملاءمة إجراءات السلامة لمحيط المنشأة بما يتوافق مع القوانين والقواعد التي تحددها الجهات المسؤولة عن السلامة المهنية في الإمارة.

و يدعم النظام جميع البيانات والرسائل المتعلقة بالتفتيش في الوقت الفعلي بما يعزز سرعة اتخاذ القرار،ويضمن شفافية ومصداقية العمليات الميدانية.

ويهدف النظام إلى أتمتة عمليات التفتيش وإدارة الإجراءات الإدارية والقانونية وتعزيز كفاءة المفتشين ورؤساء شعب التفتيش في أداء مهامهم وضمان دقة وسهولة الوصول إلى البيانات وتحليلها فضلاً عن دعم الشفافية والمساءلة في جميع العمليات الميدانية .

ويتيح للمفتشين استخدام أجهزة الهاتف المحمول لتنفيذ مهامهم ويوفر لوحة تحكم إدارية شاملة لمراقبة وإدارة عمليات التفتيش وتوحيد قوائم التدقيق لضمان تطبيق متسق للأنظمة والقوانين وإدارة مسارات المفتشين وتحسين كفاءة العمليات إضافة إلى اتخاذ إجراءات تحذيرية أو عقابية بحق المخالفين بما في ذلك فرض الغرامات المالية.