بلدية عجمان تطلق مشروع نمذجة معلومات البناء

عجمان في 31 مارس/وام/ أعلنت دائرة البلدية والتخطيط - عجمان، إطلاق مشروع نمذجة معلومات البناء (BIM)، في خطوة نوعية تدعم تطوير منظومة إصدار رخص البناء وتعزز تبني الحلول الرقمية في إدارة قطاع البناء والتشييد، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات في التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.

ونظمت الدائرة في هذا الشأن لقاءً تعريفيًا للجهات المعنية ضمن منظومة اعتماد المباني في الإمارة، استعرضت خلاله أهداف المشروع ونطاق تطبيقه في مرحلة إصدار رخص البناء ضمن قسم تراخيص البناء، وذلك بهدف تعريف الجهات ذات العلاقة بالتوجهات التطويرية المرتبطة بالمشروع.

حضر اللقاء ممثلو عدد من الجهات المعنية، من بينها القيادة العامة لشرطة عجمان، والإدارة العامة للدفاع المدني، والاتحاد للماء والكهرباء، والصرف الصحي بعجمان، وشركة إي آند الإمارات، ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري.

وفي هذا السياق أكد المهندس أحمد سلطان النعيمي، مدير إدارة المباني بالدائرة، أن المشروع يعتمد على توظيف النماذج الهندسية الرقمية المدعومة بالبيانات، بما يسهم في تحسين جودة المخططات، وتعزيز كفاءة عمليات المراجعة الفنية، ورفع مستوى دقة الإجراءات المرتبطة بإصدار رخص البناء.

وأشار إلى أن تنفيذ المشروع سيتم وفق مراحل مدروسة تدعم تطوير الإجراءات الحالية، وتؤسس لمنظومة رقمية متقدمة تعزز التوجه نحو التحول الرقمي والمدينة الذكية.

يُعد المشروع خطوة مهمة في تطوير خدمات قطاع البناء في الإمارة، من خلال تبني أدوات رقمية حديثة تدعم جودة المخرجات العمرانية وترفع كفاءة الإجراءات التنظيمية.