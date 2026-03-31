إنجازات نوعية خلال الربع الأول من 2026 تعزز ريادة القطاع الصحي في أبوظبي

أبوظبي في 31 مارس /وام/ حققت إمارة أبوظبي خلال الربع الأول من عام 2026، سلسلة من الإنجازات الطبية والعلمية النوعية، التي تعكس التقدم المتسارع لمنظومة الرعاية الصحية، وترسّخ مكانتها كمركز إقليمي وعالمي للابتكار الطبي وتبني أحدث التقنيات العلاجية، وذلك بدعم وإشراف دائرة الصحة – أبوظبي، وبالتعاون مع كبريات المؤسسات الصحية والشركات العالمية؛ حيث نجح مستشفى ياس كلينك - مدينة خليفة، بالتعاون مع مركز أبوظبي للخلايا الجذعية وشركة فيرتيكس، في تقديم أول حقن للعلاج الجيني لاضطرابات اعتلال الهيموغلوبين باستخدام علاج "CASGEVY" القائم على تقنية كريسبر/كاس 9، في إنجاز طبي يُعد الأول من نوعه على مستوى الدولة.

وحققت مدينة الشيخ خليفة الطبية، إنجازاً طبياً بإجراء أول خزعة قلبية لطفل خضع لزراعة قلب، ضمن برنامج الأطباء الزائرين التابع لدائرة الصحة – أبوظبي، ما يعزز جودة الرعاية الصحية المتخصصة داخل الدولة.

ونجح كليفلاند كلينك أبوظبي، في إجراء أول جراحة من نوعها في الدولة لإعادة بناء الثدي باستخدام تقنية جراحة سديلة الشريان الثاقب البطني السفلي العميق "DIEP" بمساعدة الروبوت، لمريضة ناجية من سرطان الثدي كانت قد خضعت سابقاً لاستئصال الثدي، وأجرى عملية التخطيط الكهربائي ثلاثي الأبعاد للدماغ "SEEG" باستخدام تقنية الروبوت، ما يمثل نقلة نوعية في تشخيص وعلاج حالات الصرع المعقدة وتعزيز دقة الإجراءات العصبية محدودة التدخل، كما نجح في إجراء أول عملية استئصال للحالب والكلية عن بُعد بمساعدة الروبوت بين دولة الإمارات وجمهورية باكستان، ما يعكس التطور الكبير في الجراحة الروبوتية ويوسّع نطاق الوصول إلى الرعاية المتقدمة.

وسجل كليفلاند كلينك أبوظبي أيضا، إنجازاً بإجراء أول عملية استئصال للعصب الفقري القاعدي باستخدام تقنية "إنتراسبت" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما يمثل تقدماً مهماً في مجال إدارة الألم.

وأعلنت شركة بيورلاب، التابعة لمجموعة بيور هيلث، بالتعاون مع شركة لود أوتونومس، عن تنفيذ مشروع تجريبي لنقل عينات الدم باستخدام الطائرات بدون طيار بين مدينة الشيخ خليفة الطبية ومقر الشركة في أبوظبي، في خطوة تعزز كفاءة الخدمات المخبرية وسرعة نقل العينات.

وافتتحت مدينة برجيل الطبية "معهد برجيل للعيون" بإدارة كفاءات إماراتية، ليكون إضافة نوعية لمنظومة الخدمات الطبية المتكاملة، إلى جانب افتتاح "مركز الساركوما والعظام المتطور" بالتعاون مع معهد برجيل للعظام، في خطوة تدعم علاج الأورام النادرة والمعقدة عبر الطب الدقيق والتقنيات المتقدمة، وسجّلت سبقاً علمياً نوعياً يعزّز مكانة إمارة أبوظبي في مجال البحث الطبي المتقدم، بإعلان اكتشاف اضطراب وراثي نادر يُعرف باسم "متلازمة الحطاب شميدتس - El-Hattab-Schmidts syndrome"، والذي يؤثر في نمو الدماغ وقوة العضلات، ولم يُوثّق سابقاً في الأدبيات العلمية، ما يفتح آفاقاً واعدة لتطوير علاجات جينية مبتكرة للأطفال.

وأطلقت "المدينة"، مركز أورام الجهاز العصبي في أبوظبي، بالتعاون مع معهد برجيل للأورام ومعهد علوم الأعصاب، بهدف توفير رعاية متكاملة ومتقدمة للمرضى من الفئات العمرية المختلفة.

من جانبها، طرحت مدينة الشيخ شخبوط الطبية، خياراً علاجياً متقدماً يتمثل في تحفيز العصب تحت اللسان القابل للزرع لعلاج حالات انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم للبالغين، في خطوة تعزز جودة حياة المرضى.

واعتمدت "شخبوط الطبية"، جراحة المنظار الصدري بمساعدة الفيديو، بما في ذلك استئصال العصب السمبثاوي الصدري بتقنية آلية عبر منفذ واحد، تُجرى من خلال شق صغير مخفي، ما يسهم في تقليل الألم وتسريع التعافي وتحقيق نتائج تجميلية أفضل.

وأطلقت دائرة الصحة – أبوظبي، أول تجربة سريرية من نوعها في الدولة لعلاج التهاب الشبكية الصباغي المرتبط بجين "MerTK" باستخدام علاج جيني مبتكر طورته شركة أوبوس جينيتكس الأمريكية، في خطوة تعكس التوجه نحو تبني الحلول العلاجية المتقدمة للأمراض النادرة.

وفي إنجاز طبي جديد، نجح فريق طبي في مستشفى الكورنيش، في تشخيص مبكر لحالة نادرة تُعرف بالانصباب الوريدي الرئوي الشاذ جزئياً "PAPVD" لدى مولود جديد، ما يسهم في تحسين فرص العلاج وتفادي المضاعفات.

كما نجح فريق طبي في مستشفى مدينة زايد بمنطقة الظفرة، في علاج حالة كلوية معقدة باستخدام تقنيات الأشعة التداخلية المتقدمة، في خطوة تعكس كفاءة الكوادر الطبية والتطور المستمر في مستوى الخدمات العلاجية المقدمة في الإمارة.