طقس الغد غائم مع توقعات بسقوط أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة

أبوظبي في 31 مارس/وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحياناً مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة قد تكون غزيرة أحياناً على بعض المناطق الشرقية والشمالية صباحاً، وانخفاض تدريجي طفيف في درجات الحرارة خاصة غرباً.

وأوضح المركز في بيانه اليوم يحول حالة الطقس ، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة ونشطة إلى قوية السرعة أحياناً على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة على اليابسة ، و حركتها شمالية غربية ، وسرعتها / 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س على البحر.

ويكون الموج في الخليج العربي مضطربا إلى شديد الاضطراب أحياناً ، و يحدث المد الأول عند الساعة 12:48 والمد الثاني عند الساعة 01:35 و الجزرالأول عند الساعة 02:19 والجزر الثاني عند الساعة 07:20.

و في بحر عمان يكون الموج متوسطا إلى مضطرب ، و يحدث المد الأول عند الساعه 35:09 والمد الثاني عند الساعة 21:34 و الجزر الأول عند الساعة 15:32 و الجزر الثاني عند الساعة 04:00 .

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 26 21 85 35

دبي 25 21 80 30

الشارقة 24 19 85 40

عجمان 24 20 85 60

أم القيوين 24 19 85 60

رأس الخيمة 25 19 85 40

الفجيرة 27 20 70 25

العـين 24 17 65 50

ليوا 24 18 30 30

الرويس 27 22 95 60

السلع 27 20 30 60

دلـمـا 28 22 95 40

طنب الكبرى / الصغرى 24 22 80 40

أبو موسى 24 22 80 40