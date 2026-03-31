مجموعة "2 بوينت زيرو" تستثمر في شركة "WHOOP"

أبوظبي في 31 مارس /وام/ أعلنت مجموعة "2 بوينت زيرو"، اليوم، عن استثمارها في جولة التمويل من الفئة "G" للأسهم الممتازة لشركة "WHOOP (ووب)"، إحدى المنصات المتخصصة في مجال تقنيات الصحة والعافية للمستهلكين.

وقاد الجولة صندوق "Collaborative Fund"، بمشاركة مجموعة "2 بوينت زيرو" إلى جانب مستثمرين آخرين.

وتأسست "Whoop" عام 2012 وتتخذ من بوسطن مقراً لها، وقد رسخت مكانتها كمنصة مفضلة لدى الأفراد المهتمين بالصحة والرياضيين وبرامج العافية لدى الشركات حول العالم. ويعتمد نموذج الشركة على الاشتراك، حيث توفر مراقبة مستمرة للمؤشرات الصحية، وتقدم توجيهات مخصصة، ومؤشرات عملية قابلة للتطبيق لتعزيز اللياقة البدنية، وذلك من خلال شبكة مستخدمين عالمية تمتد إلى أكثر من 200 دولة ومنطقة.

وتعزز مجموعة "2 بوينت زيرو"، من خلال هذا الاستثمار، حضورها في القطاعات التي تركز على المستهلك، عبر إضافة منصة تقنية في مجال العافية تمتاز بتحقيقها معدلات نمو مرتفعة، بما ينسجم مع توجهات قطاع العافية ضمن محفظة المجموعة. كما ينسجم ذلك مع إستراتيجية "2 بوينت زيرو" للاستثمار في شركات قوية تمتلك علامات تجارية راسخة، وتحقق إيرادات متكررة، وتتمتع بمقومات نمو واعدة.

وقالت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي في مجموعة "2 بوينت زيرو": "نحن حريصون على توظيف رأس المال في الفرص التي تتوفر فيها مقومات النمو والأسس القوية وقابلية التوسع، ونرى أن "WHOOP" نجحت في ترسيخ موقعها التنافسي في مجال يجمع بين التكنولوجيا والصحة والبيانات، وتقدم منصة مميزة ضمن فئتها، تتمتع بأسس تشغيلية قوية، وتحظى بتفاعل مرتفع من قبل المستخدمين، وتعمل انطلاقاً من نهج واضح لتحقيق الأرباح على نطاق أوسع".

وأضافت: "يعكس هذا الاستثمار أهمية التقنيات الصحية الموجهة للمستهلكين كأحد أبرز مجالات النمو على المدى الطويل، وتشير التوقعات إلى أن سوق الأجهزة القابلة للارتداء عالمياً سينمو بوتيرة استثنائية سنوياً، ليصل إلى نحو 300 مليار دولار بحلول عام 2032، ويجسد هذا التوجه حرصنا على دعم الشركات وفرق الإدارة المتميزة لتسريع وتيرة النمو بالتزامن مع تعزيز القيمة للمساهمين على المدى الطويل".

من جانبه قال ويل أحمد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "Whoop": "نحن فخورون بالشراكة مع مجموعة "2 بوينت زيرو"، التي تأتي مع بداية مرحلة جديدة من النمو العالمي لشركة "WHOOP"، ومنذ دخولنا السوق الإماراتية في عام 2017 عبر شراكتنا الأولى مع "إكسبو 2020 دبي"، أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم واحدة من أبرز أسواقنا الدولية".

وأضاف: "سيسهم هذا الاستثمار الإستراتيجي في تعزيزنا نموّنا في دولة الإمارات وعلى مستوى العالم، بينما نواصل ريادة الطريق نحو إعادة تعريف كيفية فهم الأفراد لصحتهم وتحسين أدائهم اليومي".