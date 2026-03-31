"اتحاد الفروسية"يكشف تفاصيل منافسات قفز الحواجز بدوري لونجين بأكاديمية بوذيب

أبوظبي في 31 مارس/وام/أعلن اتحاد الإمارات للفروسية والسباق تفاصيل إقامة منافسات قفز الحواجز في دوري الإمارات "لونجين" على مدار يومي السبت والأحد المقبلين بأكاديمية بوذيب للفروسية، والتي تبلغ جوائزها 170 ألف درهم.

وأكد الاتحاد في بيان اليوم، أن الفعاليات تتضمن منافسات لفئات المبتدئين والناشئين والأشبال والشباب والكبار والخيول الصغيرة عمر 5 و6 و7سنوات، على حواجز تتراوح ارتفاعاتها ما بين 100و 140 سم، بمشاركة مختلف الفئات.

وقال أحمد علي الجنيبي، رئيس قسم التدريب والتطوير في أكاديمية بوذيب، إن فعاليات قفز الحواجز في الأكاديمية وعلى مستوى الدولة، لها أثرها الملموس في الارتقاء بالقدرات التنافسية للفرسان والفرسان في الفئات العمرية المختلفة، وتسهم في تطوير قدراتهم.

وأشار إلى اكتمال جميع الترتيبات لانطلاق الفعاليات، وتوفير المتطلبات الفنية كافة وتجهيز ميادين السباقات وفق الضوابط المحددة للفئات المشاركة، وصولا إلى تتويج الفائزين.