الفارسة فاطمة المري تتوج بكأس الإسطبلات الخاصة في مهرجان ولي عهد دبي للقدرة

دبي في 31 مارس/وام/ توجت الفارسة فاطمة جاسم سعيد المري بلقب كأس الإسطبلات الخاصة ضمن مهرجان ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 120 كيلومتراً، الذي أقيم اليوم في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بمشاركة 227 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات الخاصة في الدولة.

وأحرزت المري اللقب على صهوة الجواد "سيليبريتا" المملوك لإسطبلات "إس إم الخاصة"، بعد أداء تصاعدي خلال مراحل السباق الـ 4، مسجلة زمناً إجمالياً قدره 4:14:50 ساعة.

جاء في المركز الثاني الفارس إبراهيم علي سبيل ،على صهوة الجواد "فارزيبوس كابيرات" المملوك لإسطبلات "ماب"، بزمن بلغ 4:15:22 ساعة بعد أن تقدم من المركز العشرين في المرحلة الأولى إلى المركز الثاني في ختام السباق.

وحل الفارس سهيل علي الغيلاني في المركز الثالث على صهوة الجواد "إس دبليو كولما آليف" المملوك لإسطبلات "إس إس الخاصة"، بزمن 4:19:12 ساعة، بعدما حافظ على مركز متقدم خلال المراحل الثلاث الأولى قبل أن ينهي السباق.