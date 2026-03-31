"دراجات أصحاب الهمم" يرفع رصيده إلى 10 ميداليات في ختام بطولة"آسيا للمضمار"

مانيلا في 31 مارس/وام/ اختتم منتخب الإمارات للدراجات لأصحاب الهمم مشاركته في بطولة آسيا للمضمار بمدينة تاغايتاي بالفلبين، اليوم، بإحراز ميداليتين فضيتين جديدتين في سباق المطاردة الفردية، آخر سباقات البطولة، ليصل رصيده الإجمالي إلى 10 ميداليات ملونة، منها 3 ذهبيات و5 فضيات وبرونزيتان.

جاءت الميداليتان عبر عبدالله سالم البلوشي، الذي أحرز المركز الثاني في سباق المطاردة الفردية للرجال فئة C4، وزميلته سلامة الخاطري، التي أحرزت المركز الثاني في سباق السيدات فئة C5.

ورفع البلوشي رصيده بذلك إلى 5 ميداليات، بينها 3 ذهبيات وفضيتان، فيما بلغ رصيد الخاطري 5 ميداليات أيضًا، منها 3 فضيات وبرونزيتان.

وأشار محمد حسن المروى، مدرب منتخب الإمارات، إلى أن هذه الإنجازات تعكس الجهود الكبيرة للخاطري والبلوشي في منافسات قوية على المستوى القاري، مؤكداً أنها ستكون حافزًا لهما ولزملائهما لتحقيق المزيد من النجاحات، خاصة مع اقتراب مشاركة الفريق في سباق كأس "دو جيروني دل مار" في إيطاليا من تصنيف C1، المقرر يومي 11 و12 أبريل المقبل، لاكتساب النقاط المؤهلة للألعاب البارالمبية في لوس أنجلوس 2028.