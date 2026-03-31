550 مليون درهم عوائد"مهرجان رمضان الشارقة 2026" بنمو 10%

الشارقة في 31 مارس /وام/ اختتمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة الليلة الماضية فعاليات الدورة الـ36 من "مهرجان رمضان الشارقة 2026" مسدلةً الستار على موسم استثنائي تميز بالعروض الترويجية والفعاليات المجتمعية والتراثية التي أسهمت في تعزيز مكانة الإمارة وجهة رائدة للتسوق والسياحة العائلية .

وحقق المهرجان أرقاماً قياسية تمثلت في عوائد مجزية لقطاع تجارة التجزئة والقطاعات الاقتصادية الأخرى بلغت نحو 550 مليون درهم بنسبة نمو 10% مقارنة بعام 2025.

وشكّل المهرجان امتداداً رئيسياً لـ «عروض الشارقة» المتواصلة منذ 1 ديسمبر 2025 ليعزز مكانة الإمارة وجهة حيوية للتسوق والترفيه تحت شعار «روح الشهر في قلب الشارقة».

إذ شهد المهرجان مشاركة واسعة من أكبر مراكز التسوق والمتاجر التي قدمت عروضاً ترويجية مميزة وخصومات كبيرة وصلت إلى 75% على أشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية إلى جانب فعاليات مجتمعية وتراثية متنوعة ما أسهم في إثراء تجربة الزوار وجذب أعداد كبيرة من المتسوقين إلى مراكز التسوق والأسواق المشاركة.

وتميز"مهرجان رمضان الشارقة"هذا العام بتنظيم مبادرة "ليالي الذيد وليالي فِلي" في سوق شريعة الذيد وسوق فِلي التراثي والتي شكّلت إحدى أبرز الفعاليات التراثية والتسويقية التي نظمتها غرفة الشارقة خلال المهرجان .

أسهمت المبادرة في إبراز الهوية الثقافية للمنطقة الوسطى والتفاعل بين العائلات والزوار إضافة إلى دعم الأسر المنتجة ورواد الأعمال وتمكينهم من عرض منتجاتهم ما أسهم في تنشيط الحركة التجارية والسياحية في أسواق الذيد وفلي.

وأكد سعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام الغرفة أن مهرجان رمضان الشارقة 2026 عكس الاستراتيجية الشاملة للغرفة في تعزيز مكانة الإمارة وجهة رائدة للتسوق والسياحة العائلية ودعم نمو قطاع تجارة التجزئة وتنمية الاقتصاد المحلي موضحاً أن المهرجان شكّل منصة متكاملة جمعت بين الفعاليات التراثية والثقافية والتسويقية وأسهم في ترسيخ مفاهيم الترابط بين أفراد المجتمع لاسيما وأنه جاء بالتزامن مع «عام الأسرة».

وأضاف العوضي أن المهرجان حقق نتائج إيجابية ونجح في استقطاب أعداد كبيرة من الزوار والمتسوقين مدعوماً بمجموعة من العروض الترويجية والسحوبات القيّمة والفعاليات المتنوعة ما انعكس إيجاباً على حركة الأسواق وزيادة حجم المبيعات.

من جانبه قال جمال سعيد بوزنجال المنسق العام للمهرجان إن الدورة الـ36 من المهرجان شهدت زخماً كبيراً على مستوى الفعاليات والمبادرات النوعية التي نُظمت لتقديم تجربة متكاملة للزوار جمعت بين التسوق والترفيه وإسعاد المجتمع.