"إي بوينت زيرو" تبرم اتفاقية للاستحواذ على "ترايفيرس ميدستريم بارتنرز" الأمريكية بقيمة 2.25 مليار دولار

أبوظبي في 31 مارس /وام/ أعلنت شركة "إي بوينت زيرو" القابضة ريسيركتد المحدودة، التابعة لمجموعة "تو بوينت زيرو" عن إبرام اتفاقية للاستحواذ على حصة بنسبة 100% في شركة "ترايفيرس ميدستريم بارتنرز" ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 2.25 مليار دولار أمريكي.

وتعد "إي بوينت زيرو" شركة استثمار عالمية مقرها أبوظبي متخصصة في حلول الطاقة والبنية التحتية المتقدمة والأصول الإستراتيجية، وتركز على الاستثمار في المنصات التي تدعم اقتصاد المستقبل وتعزز الطلب المتنامي على الكهرباء والتحول الرقمي بما يسهم في ترسيخ مرونة منظومات الطاقة.

وتضطلع الشركة، من خلال محفظتها الاستثمارية، بدور محوري في تمكين الأنظمة الداعمة لقطاعات البيانات والصناعة وتسريع التحول نحو نموذج اقتصادي أكثر ترابطاً واستدامة.

كما تُعد "ترايفيرس" إحدى شركات المحفظة التابعة لمجموعة "ذا إنرجي أند مينيرالز جروب" وتضم أصولاً نوعية في قطاع البنية التحتية الوسيطة للطاقة مع تركيز على الاستثمارات غير المشغلة.

ويُعد "روفر" أحد أكبر خطوط أنابيب الغاز الطبيعي العابرة للولايات في الولايات المتحدة؛ إذ يوفر طاقة استيعابية حيوية لنقل الإنتاج من تكوينات "يوتيكا ومارسيلوس" الصخرية إلى أسواق الطلب الرئيسية في منطقة الغرب الأوسط وساحل الخليج الأمريكي وشرق كندا بما يعزز الربط بين مناطق الإنتاج الغزيرة والبنية التحتية للتوزيع والتصدير.

ويمثل "أو أر إس" نظاماً حديثاً لتجميع الغاز الطبيعي الجاف يتميز بموقع إستراتيجي يربط إنتاج الغاز من مناطق يوتيكا وأوهايو مارسيلوس ويسهم في تعزيز كفاءة الربط الإقليمي ومرونة تدفقات الطاقة عبر الممرات الرئيسية.

وأكدت "إي بوينت زيرو" أنها تتخذ حالياً الإجراءات اللازمة لاستكمال الصفقة مع مراعاة الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة من الجهات الرقابية المختصة.