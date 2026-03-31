رموز الثنايا تتألق في منافسات ختامي المرموم

دبي في 31 مارس/وام/ أقيمت مساء اليوم منافسات رموز سن الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، ضمن فعاليات مهرجان ختامي المرموم، وشهدها الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن، والشيخ حمدان بن مكتوم بن راشد آل مكتوم ، و بلغت مسافة التحديات 8 كيلومترات وسط مشاركة قوية من أكبر الشعارات.

وظفرت "سيادة" بشعار هجن الشيحانية تحت إشراف المضمر سالم فاران المري، و حازت كأس الثنايا الأبكار المفتوح، بعدما قطعت مسافة السباق في زمن قدره 12:00:2 دقيقة.

وحسم "مكافح" صدارة الشوط الثاني المخصص لبندقية الثنايا الجعدان المفتوح، ليهدي الفوز لهجن الشيحانية والمضمر سالم فاران المري، بتوقيت زمني بلغ 12:06:8 دقيقة.

وفي شوط كأس الثنايا الأبكار المحليات، أعلنت "السايحة" حضور شعار هجن زعبيل القوي بانتزاعها المركز الأول، تحت قيادة المضمر راشد محمد مروشد، مسجلة أفضل توقيت في سن الثنايا وقدره 11:55:9 دقيقة.

واختتم "هملول" رموز المساء بحصده بندقية الثنايا الجعدان المحليات، ليهدي الناموس لهجن الرئاسة مع المضمر حمدان محمد مروشد، بتوقيت زمني قدره 11:58:8 دقيقة.

وتوج الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، والشيخ حمدان بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، الفائزين برموز سن الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، وذلك على منصة ميدان المرموم بحضور علي سعيد بن سرود، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، وعبدالله أحمد فرج، مدير إدارة الإعلام والتسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بالنادي.

كان صباح اليوم قد شهد إقامة تحديات سن الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ ضمن المهرجان وتنافست الشعارات الكبرى على مدار 14 شوطًا لمسافة 8 كيلومترات.

وافتتحت "الدوحة" لهجن الشيحانية بقيادة المضمر جارالله محمد طالب عقيل النابت نتائج الأشواط الرئيسية، بفوزها بناموس الشوط الأول للثنايا الأبكار، مسجلة 12:07:0 دقيقة.

وأضاف "ناصي" لهجن الشيحانية، بقيادة سالم فاران المري، ناموس الشوط الثاني للثنايا الجعدان، بتوقيت بلغ 12:10:7 دقيقة.

وعادت "غزلان" للشعار ذاته، لتحسم الشوط الثالث للثنايا الأبكار بقيادة المضمر سالم فاران المري، بزمن قدره 12:09:4 دقيقة.

وفي الشوط الرابع للثنايا الأبكار، تمكنت "نشوة" لهجن الرئاسة بقيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي من انتزاع ناموس الشوط، بتوقيت بلغ 12:08:5 دقيقة.

وسجل "أشقر" لهجن الشيحانية، بقيادة سالم فاران المري، أفضل توقيت في الفترة الصباحية بعد فوزه بناموس الشوط الثامن، حيث قطع مسافة السباق في زمن بلغ 12:03:5 دقيقة.

فيما أشعلت نخب السلالات العربية الأصيلة التنافس بين الملاك والمضمرين في ثاني أمسيات مزاد المرموم الثالث عشر (ج) للإنتاج الشخصي، والتي أُقيمت أمس بمسرح القرية التراثية بالمرموم وشهدت عرض 70 مطية من فئة الفطامين.

جاءت في طليعة صفقات الليلة الثانية "بكرة" التي تنحدر من سلالة الأب (الدنجلاوي - العاصفة) ومن الأم (سودانية)، وانتقلت ملكيتها إلى محمد أحمد الغيث المري مقابل 550 ألف درهم.

وبرزت ضمن مبيعات الأمسية بكرة من سلالة الأب (الفارس - العاصفة) ومن الأم (صوغة) - "نقل أجنة" - والتي حاز ملكيتها راشد سعيد بن دليوي مقابل 450 ألف درهم.

وعزز محمد أحمد الغيث المري مشترياته بانتزاع بكرة أخرى من ذات السلالة للأب (الفارس - العاصفة) ومن الأم (صوغة) - "نقل أجنة" - مقابل 380 ألف درهم.