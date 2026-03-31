"الإمارات دبي الوطني" يستكمل تمويلا طويل الأجل بقيمة 2.25 مليار دولار

دبي في 31 مارس /وام/ أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، نجاحه في استكمال تمويل طويل الأجل بقيمة 2.25 مليار دولار.

وتشمل الصفقة تسهيلات قرض مشترك لأجل مرتبط بالاستدامة بقيمة 1.75 مليار دولار لمدة خمس سنوات، و تسهيلات مشتركة لأجل، لتمويل السلع بنظام المرابحة بقيمة 500 مليون دولار لمدة خمس سنوات.

يمثل التمويلان سوياً أحد أكبر تسهيلات القروض المشتركة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وتم إطلاق تسهيلات القرض المشترك لأجل المرتبط بالاستدامة في البداية بمبلغ مليار دولار، وشهد الاكتتاب إقبالاً كبيراً فاق ضعف حجم المبلغ المطلوب، ما أدى إلى زيادته إلى 1.75 مليار دولار.

يعكس هذا الطلب القوي ثقة المستثمرين العالميين في قوة بنك الإمارات دبي الوطني الائتمانية، مدعومة بميزانيته العمومية المتينة وإدارته المالية المنضبطة.

ورغم التحديات الإقليمية والعالمية، تم إنجاز تسهيلات القرض المشترك لأجل المرتبط بالاستدامة بأسعار تنافسية تعد الأفضل في تاريخ البنك لقرض مشترك، إلى جانب فترة استحقاق ممتدة.

وتعزز هذه التسهيلات السيولة، وتنوع مصادر التمويل، وتوفر موارد طويلة الأجل بالدولار لدعم النمو الاستراتيجي وتعزيز قيمة المساهمين.

وقام "الإمارات الإسلامي"، الذراع المصرفية الإسلامية لبنك الإمارات دبي الوطني، بترتيب التسهيلات المشتركة لأجل لتمويل السلع بنظام المرابحة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لمدة خمس سنوات.

وتمت هذه التسهيلات أيضاً بأسعار تنافسية للغاية بين نظراء المصرف في قطاع الصيرفة الإسلامية على مستوى المنطقة وجرى تنفيذها ضمن إطار زمني قياسي، بما يعكس كفاءة عالية في التنفيذ والتنسيق بين مختلف الأطراف المعنية.

تستند هذه الصفقة إلى سجل المجموعة في أسواق رأس المال بعد نجاح بنك الإمارات دبي الوطني في استكمال تمويل آسيوي بقيمة 750 مليون دولار لمدة سبع سنوات في فبراير 2026، وإصدار "الإمارات الإسلامي" لأول صكوك تمويل مرتبطة بالاستدامة على مستوى العالم في عام 2025.

وذكر شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، أن إتمام هذه الصفقة التمويلية بنجاح يعزز المكانة الائتمانية القوية لبنك الإمارات دبي الوطني، ومكانته كأحد الأطراف المفضلة في أسواق القروض العالمية، ويعكس هذا الإقبال الكبير من المقرضين الدوليين، إلى جانب الأسعار التنافسية، استمرار ثقة الأسواق في القطاع المالي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وقدرة البنك على تنويع مصادر التمويل بشروط تنافسية.

وتسهم هذه الصفقة في تعزيز وضع السيولة لدى البنك، ودعم تنفيذ طموحاته التنموية طويلة الأجل.

من جانبه، أكد أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني، أن هذه التمويلات المشتركة تعكس استراتيجية رأس المال القوية للبنك وإدارته المالية المدروسة، وستسهم في تعزيز مكانته التمويلية بالدولار على المدى الطويل ودعم أولويات النمو الاستراتيجية مع تحقيق القيمة المستدامة.

واستقطبت هذه الصفقة المجمعة مشاركة 15 مؤسسة من الأمريكتين وأوروبا وآسيا.

وقام كل من بنك أوف أمريكا، وبنك بي إن بي باريبا، وبنك دي بي إس المحدود، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة بدور المنسقين ومديري الاكتتاب ومنسقي الاستدامة في صفقة بنك الإمارات دبي الوطني، بينما تولت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة دور المنسق الوحيد في صفقة "الإمارات الإسلامي".