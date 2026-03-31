"أمنيات" تؤكد التزامها طويل الأمد بسوق دولة الإمارات بمحفظة ممولة بالكامل بقيمة 11.7 مليار دولار

دبي في31 مارس /وام/ أكدت "أمنيات" التزامها طويل الأمد بالنمو في دولة الإمارات، مدعومةً بمحفظة تطويرية ممولة بالكامل، وأراضٍ استراتيجية موزعة بعناية، وثقة مستمرة في المقومات الاقتصادية الراسخة للدولة.

وتواصل "أمنيات" تنفيذ مشاريعها عبر مختلف مواقعها، ضمن محفظة قيد التنفيذ تبلغ 11.7 مليار دولار أمريكي، وجميعها تتقدم وفق الجداول الزمنية المعتمدة، مدعومةً بمستويات سيولة قوية تدعم إنجازها بالكامل، في انعكاس لنهج مالي منضبط وقوة الطلب على مشاريع الشركة.

ويستند هذا الأداء إلى مركز مالي قوي ونهج منضبط في التنفيذ، فيما تمتلك الشركة محفظة أراضٍ بمساحة بنائية تبلغ 12 مليون قدم مربعة عبر أبرز المواقع الحيوية والمطلة على الواجهات البحرية في دولة الإمارات، بما يعزز مسارها للتطوير المستقبلي في السوق العقاري.

وتواصل "أمنيات" توسيع حضورها من خلال تطوير مشاريع استراتيجية تعزز مكانتها في أبرز مناطق دبي والدولة، مع تركيزها على تقديم مواقع استثنائية، وتسريع وتيرة التنفيذ، وصياغة أصول ووجهات متكاملة تستجيب لتغيرات تطلعات العملاء والمستثمرين عبر مختلف الشرائح، فيما تستمر جميع أعمال البناء في مواقعها دون انقطاع، وبما يتماشى مع الخطط الزمنية المعتمدة.

وقد ارتفع رصيد الإيرادات المتعاقد عليها لدى "أمنيات" إلى 6.1 مليار دولار أمريكي، بما يعادل أكثر من خمسة أضعاف إيرادات السنة المالية 2025، مما يوفر وضوحاً طويل الأمد للإيرادات عبر محفظة الشركة خلال السنوات الخمس المقبلة.. كما سجلت الشركة مبيعات بقيمة 729 مليون دولار أمريكي منذ بداية عام 2026.

وقال مهدي أمجد، المؤسس رئيس مجلس الادارة التنفيذي إنه على مدى أكثر من عقدين من العمل والبناء في دولة الإمارات، تعاملنا بثقة مع مختلف المتغيرات الاقتصادية، دون أن تتراجع قناعتنا بهذا السوق في أي مرحلة ، ولا تزال المقومات التي تقوم عليها دولة الإمارات قوية على نحو استثنائي، مدعومةً بقيادة تمتلك سجلاً حافلاً في التعامل مع التحديات برؤية واضحة وعزيمة راسخة..وبالنسبة للمطورين الذين يتمتعون بالقوة والمصداقية والقدرة، فإن مثل هذه المراحل لا تمثل عائقاً، بل فرصة للترسيخ والارتقاء والنمو في التوقيت الصحيح ، وهذا هو النهج الذي اعتمدناه دائماً، وهو ما نواصل العمل عليه اليوم.

و أضاف : " لقد بنينا "أمنيات" على ركائز أساسية نؤمن بأهميتها، لا سيما في مثل هذه الظروف.. انضباط مالي يتيح لنا المضي بثبات دون تنازلات، ومحفظة أراضٍ استراتيجية مطلة على الواجهات البحرية والشاطئية تمنحنا القدرة على التحرك بثقة في الوقت المناسب، ومنصة متعددة العلامات التجارية تواكب متطلبات السوق عبر مختلف الشرائح ، وهذه ليست استجابة لمرحلة مؤقتة، بل أسس عملنا عليها على مدى سنوات ، وتواصل محفظتنا التقدم، ويظل التزامنا بتنفيذ مشاريعنا وتسليمها في صدارة أولوياتنا ، كما تستند ثقتنا بدولة الإمارات إلى أكثر من عقدين من متابعة مسيرتها، حيث أثبتت في كل مرحلة قدرتها على تعزيز مكانتها والخروج من التحديات أكثر قوة وتركيزاً على المستقبل.

و قال أمجد : "لقد شكّلت "أمنيات" معياراً للتميّز والارتقاء، وستواصل دورها في رسم ملامح المرحلة المقبلة".