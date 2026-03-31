12 دولة تعلن مشاركتها في البطولة العربية لألعاب القوى بتونس

أبوظبي في 31 مارس / وام / أعلن الاتحاد العربي لألعاب القوى عن موافقة 12 دولة ــ حتى الآن ــ على المشاركة في البطولة العربية الـ21 للشباب والشابات، والمقررة من 26 إلى 30 أبريل المقبل بتونس.

وكشف خلال اجتماعه عصر اليوم عبر "تقنية الاتصال المرئي" عن قائمة منتخبات الدول المشاركة والتي تضم الإمارات، والسعودية، وقطر، وسلطنة عمان، والكويت، وسوريا، والجزائر، ومصر، ولبنان، وفلسطين، والمغرب، وتونس، على أن يكون يوم 10 أبريل المقبل آخر موعد لتسلم القوائم النهائية لأسماء المشاركين.

وجرى خلال الاجتماع بحث مختلف الجوانب التنظيمية والفنية والإدارية، والاطلاع على آخر الاستعدادات، واستعرض نجيب بوقطاية، الكاتب العام للجامعة التونسية لألعاب القوى، التحضيرات النهائية، مؤكدا التنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخول المشاركين، ومنحهم تأشيرات الدخول، والتعميم على السفارات في الدول العربية لإعلامهم بالبطولة، لمساعدة المشاركين في الحصول على التأشيرات المطلوبة.

وشدد ماجد باسنبل، الأمين العام للاتحاد العربي على أن البطولة قائمة في موعدها المحدد، ولن يتم تأجيلها إلا في حال حدوث "ظروف قاهرة"، لحرصهم على الالتزام بالروزنامة المعتمدة، كما توجه بالشكر إلى الجامعة التونسية لألعاب القوى واللجنة المنظمة على جهودهما المبذولة، مشيداً بالتحضيرات الاستثنائية للحدث وسط اهتمام إعلامي كبير.