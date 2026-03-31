"مالية الفجيرة" تطلق دليل الجوائز والمكافآت لتعزيز ثقافة التميز المؤسسي

الفجيرة في 31 مارس / وام / أطلقت الدائرة المالية بحكومة الفجيرة "دليل الجوائز والمكافآت"، بهدف تعزيز بيئة عمل محفزة وداعمة للتميز، وترسيخ ثقافة الأداء المؤسسي المتقدم، بما ينسجم مع توجهات الحكومة نحو تمكين الكفاءات الوطنية وتحفيز الابتكار في بيئة العمل الحكومي.

وأكدت الدائرة أن إطلاق الدليل يأتي في إطار سعيها المستمر لتطوير منظومة الموارد البشرية، من خلال تبني مبادرات نوعية تسهم في رفع مستوى الأداء والإنتاجية، وتعزز من تنافسية بيئة العمل، عبر آليات تحفيزية تستند إلى معايير واضحة وعادلة تضمن النزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع الموظفين.

ويتضمن الدليل مجموعة متكاملة من فئات التكريم التي تغطي مختلف مجالات العمل، بما في ذلك الأداء المتميز، والابتكار، والتحصيل العلمي، والتميز المؤسسي، بما يعكس شمولية النهج التحفيزي الذي تتبناه الدائرة في دعم موظفيها وتحفيزهم على تحقيق أفضل النتائج.

وأوضحت الدائرة أن هذه المبادرة تسهم في تعزيز ثقافة التميز المؤسسي، ودعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية، والارتقاء بجودة الخدمات المالية المقدمة، بما يواكب تطلعات حكومة الفجيرة نحو تقديم خدمات حكومية عالية الكفاءة قائمة على الابتكار والاستدامة.