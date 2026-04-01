التواجد البلدي بالظفرة يتعامل مع 13,785 حالة تم رصدها خلال حملات التفتيش

الظفرة في الأول من أبريل / وام/ تعاملت فرق التواجد البلدي التفتيشية ببلدية منطقة الظفرة مع 13,785 حالة تم رصدها خلال الحملات التفتيشية التي تم تنفيذها خلال العام الماضي.

وتهدف الحملات إلى التأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والبيئية المعتمدة، وتعزيز مستوى السلامة العامة وحماية صحة المجتمع، والمحافظة على المظهر العام والحد من المخالفات والإنذارات، إضافة إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار، وتحفيز الرقابة الفعّالة ومعالجة المخلفات بطرق مستدامة.

وتحرص البلدية على مراعاة شروط الاستدامة البيئية وفقاً لأعلى المعايير والمواصفات من خلال تطبيق أفضل الممارسات.

وشملت الحملات الأماكن السكنية والصناعية والتجارية والأسواق العامة والمؤسسات الحكومية لتوعية الجمهور بأهمية المحافظة على مظهر المدينة وفق قوانين مظهر المدينة التي تطبقها حكومة أبوظبي، وتضمنت رصد أسوار المشاريع المؤقتة غير المطابقة للمواصفات، ورصد المركبات والمواد المهملة، إضافة إلى حملة نظافة مرافق البلدية الحدائق، والشواطئ، والمنتزهات، والمماشي.