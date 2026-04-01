دوري أدنوك للمحترفين يحتفظ بأعلى قيمة سوقية خلال 2026

أبوظبي في الأول من أبريل/ وام/ احتفظ دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بأعلى قيمة سوقية له خلال عام 2026، والتي بلغت 361.57 مليون يورو، وذلك وفقًا لأحدث إحصائيات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي المتخصص في أرقام وإحصاءات الفرق و اللاعبين.

وكانت القيمة السوقية للمسابقة قد بلغت 346.47 مليون يورو في بداية العام الجاري، إلا أنها ارتفعت لتصل إلى هذا الرقم مع نهاية شهر مارس الماضي.

وبالنسبة لأعلى ستة أندية من حيث القيمة السوقية في المسابقة، يتصدر فريق الجزيرة القائمة بقيمة 48.75 مليون يورو، يليه شباب الأهلي بـ42.80 مليون يورو، ثم الوصل بـ42.73 مليون يورو، ثم الوحدة بـ36.13 مليون يورو، ويأتي الشارقة في المركز الخامس ب 35.28 مليون يورو، ثم العين في المركز السادس ب 34.23 مليون يورو.

كما يتصدر سيمون بانزا، لاعب الجزيرة، قائمة أعلى اللاعبين من حيث القيمة السوقية بقيمة 11 مليون يورو، ويليه لاعب شباب الأهلي سردار أزمون بـ7 ملايين يورو، ثم سفيان رحيمي لاعب العين، وفابيو ليما لاعب الوصل ب 6 ملايين يورو لكل منهما.