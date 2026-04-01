مجلس إدارة غرفة عجمان يناقش خطة 2026

عجمان في الأول من أبريل/ وام/ ناقش مجلس إدارة غرفة عجمان خلال اجتماعه الأول للعام 2026 الذي عقد برئاسة سعادة المهندس عبدالله بن محمد المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، خطة مشاريع ومبادرات الغرفة للعام الجاري وتعزيز دورها في دعم مجتمع الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي في الإمارة.

حضر الاجتماع، الذي عقد في مقر الغرفة صباح اليوم، سعادة الشيخ سلطان بن صقر النعيمي نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة.

وأثنى رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان على القرار رقم (4) لسنة 2026 بشأن تشكيل لجان لتعزيز الجاهزية المؤسسية واستدامة الأعمال في حكومة عجمان وتشكيل أربع لجان تعمل بإشراف رئيس المجلس التنفيذي، وهي لجنة استمرارية الخدمات الحكومية، ولجنة الاقتصاد وسلاسل الإمداد، ولجنة الخدمات العامة، ولجنة التواصل المجتمعي والإعلام.

وأكد على التأثير المباشر للجنة الاقتصاد وسلاسل الإمداد في ضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية وتعزيز كفاءة سلاسل التوريد، بما يدعم استقرار الأسواق ويعزز استدامة الأعمال في إمارة عجمان، مشددا على حرص الدولة على تقديم دعم استباقي فاعل للنظام المالي والقطاع المصرفي، يضمن استمرارية مسيرة النمو وتعزيز حركة التجارة والاقتصاد.

وتناول الاجتماع التقرير الختامي لمجلس سيدات أعمال عجمان لعام 2025، مستعرضا أبرز الإنجازات والمبادرات التي تم تنفيذها، بجانب مناقشة تقارير مجموعات الأعمال وما تضمنته من مخرجات وتوصيات لكل مجموعة.

واطلع مجلس الإدارة على نتائج مشاركة غرفة عجمان في معرض "جلفود 2026" في دبي، وعلى سير العمل في مشروع مركز "ثرا لريادة الأعمال"، ودوره في توفير بيئة متكاملة ومستدامة لحلول الأعمال الموجهة لرواد ورائدات الأعمال.

واستعرض الاجتماع محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع لسنة 2025 واعتماده، ومحضر اجتماع لجنة الموارد البشرية والمالية الأول لسنة 2026 واعتماده وتقرير الحساب الختامي لعام 2025 واعتماده وتقرير الأداء الإستراتيجي للغرفة.

وأكدت غرفة عجمان، في ختام الاجتماع، لأعضائها من منشآت القطاع الخاص أن الاقتصاد الاماراتي يتمتع بدرجة عالية من المرونة والقدرة على التكيف مع مختلف المتغيرات الإقليمية والدولية، مدعوما بسياسات حكومية استباقية وبنية تحتية متطورة وبيئة تشريعية محفزة للأعمال، تضمن استمرارية الأنشطة الاقتصادية واستقرار الأسواق.