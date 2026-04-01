"الإمارات للجوجيتسو" ينظم 7 بطولات بمشاركة آلاف اللاعبين خلال الربع الأول من 2026

أبوظبي في الأول من أبريل /وام/ واصل اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، خلال الربع الأول من عام 2026، ترسيخ ريادة دولة الإمارات عالمياً في تطوير رياضة الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، عبر تنظيم 7 بطولات رئيسية شهدت مشاركة آلاف اللاعبين واللاعبات من مختلف الفئات العمرية، بجانب إطلاق مبادرات نوعية تعزز البعد المجتمعي وتدعم استدامة نمو اللعبة، بما يتماشى مع "عام الأسرة"، ويؤكد نجاح المشروع الوطني في بناء جيل قوي قادر على المنافسة في المحافل القارية والعالمية.

وشهدت بداية العام انطلاقة قوية، حيث استضافت منطقة العين النسخة السادسة من بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة، والتي شكّلت منصة مهمة لاكتشاف المواهب وصقل قدرات اللاعبين، قبل أن تتواصل المنافسات في النسخة السابعة بدبي، وسط مشاركة واسعة ومستويات فنية متقدمة عكست اتساع قاعدة الممارسين.

كما انطلقت الجولة الأولى من النسخة الثالثة لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو لمنافسات فئة "بدون البدلة" في دبي، كإحدى أبرز محطات بداية الموسم، حيث أسهمت في تحفيز التنافس بين الأندية وقياس جاهزية اللاعبين، من خلال نظام تصنيف ونقاط متكامل يرفع مستوى التحدي ويعزز جودة الأداء.

وعلى صعيد الرياضة النسائية، برزت بطولة كأس "أم الإمارات" للجوجيتسو بمشاركة واسعة من اللاعبات، مع رصد جوائز مالية بلغت 270 ألف درهم، حيث توّج نادي بني ياس بالمركز الأول، تلاه نادي العين في المركز الثاني، ونادي الجزيرة في المركز الثالث، وسط حضور جماهيري وتفاعل أسري لافت .

ولتعزز البعد المجتمعي، أعلن الاتحاد استحداث "جائزة الأسرة الداعمة" ضمن جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو، تقديراً لدور الأسرة في دعم مسيرة اللاعبين وتعزيز التزامهم، في مبادرة تؤكد الأبعاد الاجتماعية والإنسانية للمشروع الوطني للجوجيتسو.

كما احتضنت "مبادلة أرينا" منافسات الجوجيتسو ضمن "ألعاب الماسترز أبوظبي 2026"، بمشاركة لاعبين من عمر 30 عاماً فما فوق، في تأكيد واضح على أن الجوجيتسو رياضة مستدامة ترافق الإنسان في مختلف مراحل حياته، وتعزز نمط الحياة الصحي لدى أفراد المجتمع.

وخلال شهر رمضان المبارك، شهدت منافسات الجوجيتسو ضمن "تحدي حفيت الرياضي" مشاركة واسعة من لاعبي الأندية والأكاديميات، حيث فاز نادي العين للجوجيتسو بالمركز الأول، ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بالمركز الثاني، ونادي الجزيرة للجوجيتسو بالمركز الثالث.

كما شهدت بطولة ند الشبا الرياضية "ناس" مشاركة نخبة اللاعبين، حيث اتسمت النزالات بمستويات فنية عالية وتنافس متقارب، وتوّج نادي بني ياس بطلاً لفئة الكبار، تلاه نادي العين في المركز الثاني، ثم أكاديمية MOD في المركز الثالث.

وجاءت بطولة الشيخ منصور بن زايد الرمضانية "الوثبة 2026" لتعزز حضور رياضة الجوجيتسو في المجتمع خلال الشهر الفضيل، بمشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية، في انعكاس واضح لاتساع قاعدة الممارسة واستمرار زخم اللعبة في مختلف المناسبات.

وقال سعادة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، إن نتائج الربع الأول من عام 2026 تعكس حجم العمل المتواصل لتطوير رياضة الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة في الدولة، حيث أصبحت البطولات منصات فاعلة لصقل مهارات اللاعبين وتعزيز جاهزيتهم للاستحقاقات المختلفة.

وأضاف أن تنظيم 7 بطولات خلال فترة زمنية قصيرة، بمشاركة آلاف اللاعبين واللاعبات، يؤكد اتساع قاعدة اللعبة، والدور المحوري الذي تقوم به الأندية والأكاديميات في دعم مسيرة التطور، لافتا إلى الحضور المتزايد للعائلات في مختلف البطولات ما يعزز ارتباط رياضة الجوجيتسو بالمجتمع.