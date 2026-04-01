اكتمال قائمة منتخبات كأس العالم 2026 بتأهل العراق على آخر المقاعد

زيورخ في الأول من أبريل/ وام / اكتملت قائمة المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم "FIFA 2026™" بعد فوز منتخب العراق على بوليفيا في الملحق المؤهل، ليحجز المقعد الأخير في النسخة الأولى من البطولة الموسعة التي تضم 48 منتخباً.

وجاء تأهل العراق ليختتم حملة التصفيات العالمية التي استمرت 899 مباراة على مدار 937 يوماً، حيث انضم إلى المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات فرنسا والسنغال والنرويج، فيما شهد يوم 31 مارس تأهل خمسة منتخبات أخرى، هي التشيك والبوسنة والهرسك وتركيا والسويد من أوروبا، إضافة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية من أفريقيا.

وتأهلت جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد فوزها أمس على جامايكا 1- 0 في غوادالاخارا، لتضمن المقعد الأخير في المجموعة الخامسة، وتواجه البرتغال في 17 يونيو المقبل بمدينة هيوستن.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا " في بيانه الصادر اليوم أن المباراة الختامية للتصفيات شهدت تسجيل أيمن حسين هدف العراق في شباك بوليفيا، ليكون الهدف رقم 2527 في التصفيات العالمية، بمعدل 2.8 هدف في المباراة الواحدة، في رحلة انطلقت في 7 سبتمبر 2023.

كما شكلت مباريات الملحق المؤهل فرصة لاختبار ملاعب غوادالاخارا ومونتيري، اللتين ستستضيفان ثماني مباريات من البطولة، حيث حضر 163,799 مشجعاً أربع مباريات تم تنظيمها على مدار يومين.

وتستضيف كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية منافسات كأس العالم 2026 خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو، بمشاركة قياسية تبلغ 48 منتخباً، يخوضون 104 مباريات في 16 مدينة، وسط توقعات بحضور أكثر من ستة ملايين مشجع.

ومن المنتظر أن يتابع البطولة نحو 6 مليارات شخص حول العالم عبر مختلف الوسائل الإعلامية، في الحدث الذي يعد الأكبر في تاريخ كرة القدم.

وبعد اكتمال التصفيات، تم تحديث جدول مباريات البطولة، حيث تقرر تقديم موعد مباراة تركيا وباراغواي يوم 19 يونيو ساعة واحدة لتقام في الساعة 11:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، كما تم تقديم موعد مباراة البرازيل وهايتي في فيلادلفيا نصف ساعة لتقام في الساعة 8:30 مساءً بالتوقيت ذاته.