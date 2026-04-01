"كهرباء ومياه الشارقة" تجري 19 ألف اختبار جودة خلال عام 2025

الشارقة في الأول من أبريل / وام / أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة خلال عام 2025 فحص عينات المياه في مختلف المناطق والمحطات للتأكد من جودتها ومطابقتها لمواصفات ومعايير منظمة الصحة العالمية حيث تم فحص 11,842 ألف عينة في المختبر الرئيسي لجودة المياه بالإضافة لفحص 7,240 آلاف عينة في مختبرات محطات المياه والتحلية.

وأكدت نتائج الفحوصات المخبرية المكثفة التي أُجريت على عينات المياه سلامتها التامة ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة محلياً ودولياً.

وأكد المهندس عبدالرحمن بوخلف مدير إدارة محطات المياه والتحلية أن الهيئة تُسّخر إمكانياتها الفنية والتشغيلية لتزويد المشتركين دائماً بمياه شرب ذات جوده عالية وبمعايير توافق منظمة الصحة العالمية، كما تحرص الهيئه دائماً على مواكبة التقدم العلمي في فحص جودة المياه، للحصول على مياه ذات جودة عاليه، مشيراً إلى أن صحة وسلامة القاطنين في إمارة الشارقة هي أولوية الهيئة القصوى، حيث إنه لا نكتفي بإنتاج المياه فقط، بل نعمل على ضمان وصولها إلى كل منزل بأعلى المعايير والمواصفات.

وأوضح أن الهيئة تعتمد على 6 مختبرات تتضمن مختبر جودة المياه الرئيسي في محطة الرحمانية لتحلية المياه و5 مختبرات فنية في محطات المياه الأخرى لمراقبة جودة المياه والحفاظ عليها من بداية التحليه وحتى وصولها للمشتركين والمختبرات مزودة بأحدث الأجهزة والكوادر البشرية المؤهلة لمتابعة فحص المياه، والتأكد من جودتها وعذوبتها في كافة مناطق إمارة الشارقة على مدار الساعة.

وأضاف أن الهيئة مستمرة في تطوير أداء المختبرات ورفع كفاءتها سعيا نحو توفير كافة متطلبات وشروط نظام إدارة الجودة وتحديث نظام إدارة معلومات المختبر بما يساهم في تفعيل آليات متابعة العمل وحفظ البيانات الخاصة بنتائج التحاليل وإرسال المعلومات لجميع الجهات المختصة في الوقت المحدد مع عمل كافة الإحصائيات المطلوبة للاستفادة منها في متابعة جودة المياه بإمارة الشارقة.

وأشار إلى أن الهيئة تواكب التطور الحضاري والتوسع العمراني لإمارة الشارقة بشكل مستمر لذا تمت زيادة عدد مواقع فحص العينات في شبكة مدينة الشارقة ليصل إجمالي عدد المواقع إلى 75 موقعا وذلك بهدف توسعة مراقبة جودة المياه في الشبكه بشكل مستمر.

وأكد أن الهيئة وفرت عددا من القنوات لاستقبال أية ملاحظات عن جودة المياه للمختبر وهي الاتصال المباشر على قسم جودة المياه، والتواصل مع مركز الاتصال التابع للهيئة والتقديم في موقع الهيئة الالكتروني أو من خلال التطبيق الذكي.