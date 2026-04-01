الإمارات تشارك في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي

أبوظبي في الأول من أبريل/ وام / يشارك سعادة الدكتور أحمد عيد المنصوري رئيس مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني العربي، عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد، في اجتماع الدورة الحادية والأربعين للجنة الذي عُقد افتراضيا اليوم.

وتم خلال الاجتماع التنسيق بشأن مشاركة المجموعة العربية في اجتماعات الجمعية العامة 152 للاتحاد البرلماني الدولي التي تستضيفها مدينة إسطنبول التركية في منتصف شهر أبريل الحالي، ومناقشة موضوع البند الطارئ المقترح من المجموعة البرلمانية العربية، وآلية التصويت على البند، إضافة إلى اختيار المرشحين لمنصب الأمين العام للاتحاد، والاطلاع على مشروع مذكرة تعاون بين المجموعتين العربية والإفريقية.

واطلعت اللجنة على تقرير اللجنة المالية المؤقتة الذي تضمن طلبات الإعفاء المقدمة من بعض الدول الأعضاء، والحساب الختامي الاتحاد البرلماني العربي لعام 2025.